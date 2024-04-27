Минобороны сообщило об уничтожении 68 дронов над Кубанью и Крымом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Краснодарским краем, а также два дрона над территорией Крымского полуострова, сообщило Минобороны России.
Военное ведомство подчеркнуло, что попытки Украины нанести удары с помощью дронов самолетного типа в течение ночи 27 апреля были пресечены.
Чуть ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские БПЛА пытались атаковать объекты инфраструктуры и НПЗ в регионе.
«По информации на данный момент, подавлено более десяти беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах», — рассказал он.
По словам губернатора, пострадавших и серьезных повреждений нет, а возгорания, которые возникли в результате атаки, ликвидируются. Кондратьев не уточнил, какие объекты инфраструктуры и НПЗ подверглись атакам.
Глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что в результате атаки БПЛА пострадала ректификационная колонна. По его словам, атаковать также пытались резервуарный парк, он не был поврежден благодаря выстроенной системе защиты. «Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано», — добавил он.
Ректификационная колонна — это один из ключевых компонентов технологической установки по первичной переработке нефти или нефтепродуктов. Применяется для разделения нефти или ее продуктов на фракции в зависимости от их температур кипения.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки на Славянском НПЗ «повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м». По данным штаба, пожар ликвидирован.
Последний раз объект атаковали в середине марта. Дроны были нейтрализованы, но от падения одного из них начался пожар, один человек погиб от сердечного приступа.
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