Минобороны сообщило об уничтожении 68 дронов над Кубанью и Крымом

Минобороны сообщило, что ПВО России сбили 66 украинских БПЛА над Кубанью и еще два над Крымом. Губернатор Краснодарского края сообщил о попытке дронов атаковать НПЗ в регионе

Фото: Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Краснодарским краем, а также два дрона над территорией Крымского полуострова, сообщило Минобороны России.

Военное ведомство подчеркнуло, что попытки Украины нанести удары с помощью дронов самолетного типа в течение ночи 27 апреля были пресечены.

Чуть ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские БПЛА пытались атаковать объекты инфраструктуры и НПЗ в регионе.

«По информации на данный момент, подавлено более десяти беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах», — рассказал он.

По словам губернатора, пострадавших и серьезных повреждений нет, а возгорания, которые возникли в результате атаки, ликвидируются. Кондратьев не уточнил, какие объекты инфраструктуры и НПЗ подверглись атакам.

Смоленский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА Политика

Глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что в результате атаки БПЛА пострадала ректификационная колонна. По его словам, атаковать также пытались резервуарный парк, он не был поврежден благодаря выстроенной системе защиты. «Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано», — добавил он.

Ректификационная колонна — это один из ключевых компонентов технологической установки по первичной переработке нефти или нефтепродуктов. Применяется для разделения нефти или ее продуктов на фракции в зависимости от их температур кипения.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки на Славянском НПЗ «повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м». По данным штаба, пожар ликвидирован.

Последний раз объект атаковали в середине марта. Дроны были нейтрализованы, но от падения одного из них начался пожар, один человек погиб от сердечного приступа.