Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,78 57,37 EUR Нал. 68,96 68,33 USD Бирж. 57,35 -0,17 EUR Бирж. 68,42 -0,15 USD ЦБ. 57,34 -0,51 EUR ЦБ. 68,42 -0,36 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2014,60 +0,53% РТС 1106,70 +0,53% Brent 54,11 -0,11% DJIA 21807,64 +0,25% Nasdaq 6393,31 +0,28% FTSE 7354,13 -0,25%
Пятая зацепка
Лента новостей
Орешкин анонсировал отмену двойного налогообложения с Японией 03:03, Экономика Минфин предложил Путину сэкономить 700 млн руб. на люксах для чиновников 02:29, Экономика Владелец РБК объяснил приглашение Страшнова в совет директоров 02:15, Бизнес Кисляк рассказал о множестве вариантов ответа России на действия США 01:32, Политика Воевавшего в Сирии россиянина экстрадировали из Германии в Москву 00:50, Общество Facebook заявила о покупке из России политической рекламы в соцсети 00:15, Бизнес Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости 00:10, Политика Эксперты назвали ключевые риски в преддверии президентских выборов 00:01, Политика МЧС предупредило о сильном тумане в Московской области 06 сен, 23:33, Общество Пятнадцать штатов оспорят в суде отмену Трампом помощи детям иммигрантов 06 сен, 23:13, Политика СМИ узнали о смерти иностранного студента во время матча в «Лужниках» 06 сен, 23:05, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 06 сен, 22:35, Партнерский материал МВД ответило на сообщения об идее ввести новые автомобильные номера 06 сен, 22:23, Общество Коллективные заработки: почему растет популярность краудлендинга 06 сен, 22:11, Деньги США подготовили для Совбеза ООН проект новых санкций против КНДР 06 сен, 22:09, Политика Тиньков призвал вывести Дурова на «чистую и законную воду» 06 сен, 22:04, Общество В женском теннисе шестой раз за год сменится лидер рейтинга 06 сен, 21:57, Спорт Мэрия Москвы отказала в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы 06 сен, 21:48, Политика Умеете ли вы генерировать бизнес-идеи 06 сен, 21:41, РБК и Билайн Дальневосточный треугольник: сможет ли Россия примирить две Кореи 06 сен, 21:38, Политика Экс-топ-менеджеры банка «ФК Открытие» создали коллекторский бизнес 06 сен, 21:30, Финансы СК продлил расследование «дела ЮКОСа» на шесть месяцев 06 сен, 21:25, Политика Захарова заявила о «людях в штатском» на дипломатических объектах в США 06 сен, 20:41, Политика «Открытие» впервые после санации банка договорилась о продаже актива 06 сен, 20:40, Бизнес Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции 06 сен, 20:29, Политика Стенли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы ФРС США 06 сен, 20:17, Экономика Собянин прокомментировал жалобы на скользкую плитку в Москве 06 сен, 20:17, Общество МЧС предупредило москвичей о шторме и сильном ветре 06 сен, 20:13, Общество
Пятая зацепка
Газета № 148 (2645) (0709) 06 сен, 01:23
0
Пятая зацепка
Есть ли у России шансы выиграть иск к правительству США
Россия сможет подать иск против США в американском суде — это позволяет пятая поправка к Конституции США, подтвердили РБК юристы, комментируя поручение Владимира Путина к МИДу. Но победа в таком деле маловероятна
Верховный суд США (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 сентября, поручил Министерству иностранных дел подать иск против правительства Соединенных Штатов из-за захваченной российской дипсобственности. Путин дал понять, что такой иск может быть подан в американский суд: «Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система».

Россия останется собственником

Двумя из трех зданий, захваченных властями США, Россия владеет на правах собственника: это здание генерального консульства России в Сан-Франциско по адресу: 2790 Green Street, CA 94123, и здание торгового представительства в Вашингтоне по адресу: 2001 Сonnecticut Ave., NW, следует из выписок реестра собственности недвижимости США.

Это подтверждается заявлением МИД России от 3 сентября. Отделениями торгпредства в Нью-Йорке Россия пользуется на правах арендатора, следует из заявления Захаровой и выписки из американского реестра. Права собственности России на два здания также подтвердил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа США в ходе брифинга 31 августа.

«Россия является и останется собственником этих зданий, — отметил чиновник. — Россия на свое усмотрение сможет определить их дальнейшую судьбу: продать или иным образом осуществить их отчуждение». Эти здания не будут защищены дипломатическим иммунитетом, объяснил он. Одно здание, кажется, Россия арендует, а значит, контракт на аренду, судя по всему, будет прекращен, добавил дипломат.

Как рассказал «РИА Новости» торговый представитель России в Вашингтоне Александр Стадник, американская сторона считает, что здание торгпредства лишилось дипломатического иммунитета с середины дня 2 сентября. Иммунитет с торгпредства в Вашингтоне и офиса в Нью-Йорке снят с 14:00 по вашингтонскому времени 2 сентября и с 11:00 — с генконсульства в Сан-Франциско по местному времени, сказал РБК источник в российской дипломатической миссии в США. Он подтвердил, что генконсульство и два торгпредства получили соответствующую ноту 31 августа. Россия не сможет больше использовать эти здания в качестве дипломатических и консульских объектов, заявил 2 сентября представитель Госдепа, передавал Reuters. Представитель Госдепа Хитер Науэрт 2 сентября заявила, что три российских дипломатических объекта должны быть закрыты к 2 сентября, не уточнив время снятия со зданий дипломатического иммунитета.

Снимать или предоставлять зданиям консульский статус, предполагающий дипломатический иммунитет, — прерогатива принимающего государства, сказал РБК Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО.

Гражданско-правовой спор

Действия США в отношении российской загрансобственности в США нарушают действующие нормы сразу в двух аспектах — международно-правовом и гражданско-правовом, отмечают российские власти и эксперты.

Даже после лишения российских дипломатических объектов консульского статуса Россия остается полноправным собственником этих зданий, поскольку в США, как и в России, право собственности гарантируется и при его защите не допускается никакая дискриминация, говорит Лабин. По его мнению, поручение Путина главе МИДа Сергею Лаврову касается именно планов восстановить нарушенное право собственности, поскольку оно подразумевает беспрепятственное владение, пользование и распоряжение объектом собственности.

«Иск должен быть подан в американский суд, поскольку собственность находится на территории США и в отношении этого имущества действуют местные меры правовой защиты, т.е. законы США, — рассуждает Лабин. — На мой взгляд, это дело подлежит рассмотрению в системе федеральных судов США, поскольку ответчиком, судя по всему, будут выступать федеральные власти в лице Госдепа».

Такой иск действительно возможен — на основании пятой поправки к Конституции США, которая гласит, что никто не может быть лишен собственности без надлежащей правовой процедуры (due process of law), прокомментировал РБК юрист американской юрфирмы Bryan Cave Клиф Бернс. Это, в частности, подразумевает, что если правительство США забирает имущество, оно должно выплачивать справедливую компенсацию. «Это право может быть обеспечено защитой в федеральных судах США против самих Соединенных Штатов», — говорит юрист.

Российская Федерация может воспользоваться пятой поправкой к Конституции США, аргументируя, что, ограничив ей пользование дипломатической собственностью, правительство США фактически изъяло это имущество, считает Бернс.

«Американская сторона лишила Российское государство права пользоваться нашим имуществом — это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае (цитата по сайту Кремля). Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что «в режиме онлайн дано поручение министру иностранных дел [Сергею] Лаврову». Но министерство само будет решать, в какой суд лучше подать иск, уточнил Песков. 1 сентября Госдепартамент США потребовал закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и торгпредство в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на решение Москвы о сокращении персонала американской дипмиссии в России.

Консульское уравнение: США ответили на сокращение дипмиссии в России
Политика

В американском суде России будет сложно рассчитывать на победу. «Правительство США подчеркнет, что не отнимало собственность, а только ограничило ее использование Россией на основании внешнеполитических соображений. Американский суд, скорее всего, примет этот аргумент, тем более что российское правительство сохраняет возможность продать эту собственность», — объясняет Бернс.

Пользователи зданий, которые были лишены дипломатического иммунитета, скорее всего, будут заинтересованы продать эти здания, поскольку они уже не смогут ими пользоваться на прежних условиях, считает Лабин.

Официальный Вашингтон по линии Госдепа сообщил МИД России, что ожидает продажи российской дипломатической собственности, сказала в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» официальный представитель МИДа Мария Захарова. По словам Захаровой, представители США также сообщили, что российская сторона «не сможет сделать ничего» со своей дипломатической собственностью. «Крупнейшее государство, которое претендует на то, чтобы быть мировым полицейским, само занимается тотальным беспределом», — охарактеризовала она действия США.
 

Интерьер и экстерьер: как выглядят дачи российских дипломатов в США Еще 5 фото
Фотогалерея

«Я крайне скептически отношусь к перспективам такого судебного процесса», — согласен доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. «С одной стороны, американский суд вполне можно заподозрить в том, что он захочет подыграть своей стране, — сказал РБК Домрин. — С другой стороны, американский суд всегда сможет сослаться на такую доктрину, как political question [«политический вопрос»], которая подразумевает, что такие вопросы должны решаться на уровне исполнительной власти двух стран». Более объективными и независимыми инстанциями для такого рода разбирательств были бы суд Лондона или Стокгольма, считает эксперт.

С Домриным не согласился Лабин. Оценивая перспективы рассмотрения этого дела в международных судах и арбитражах, эксперт отметил, что наличие в этом деле иностранного собственника [России] еще не выводит этот спор на международный уровень, поскольку это гражданско-правовой спор внутри соответствующей юрисдикции. «Тут нет предмета для международного арбитража и тем более для международных судов», — заключил эксперт.

Нарушение международного права

В международной плоскости речь идет о нарушении прав России как участника Венской конвенции о дипломатических сношениях, подписантами которой являются как США, так и Россия. В конвенции регламентируются виды и функции дипломатических миссий и раскрывается понятие дипломатического иммунитета.

Согласно документу дипломатическая собственность того или иного государства в стране пребывания неприкосновенна. «Помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий», — следует из ст. 22 конвенции.

«Заявленные намерения и возможные последующие действия американских властей в отношении обысков помещений генконсульства России в Сан-Франциско являются однозначным, грубым и беспрецедентным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и обязательств США по этой конвенции», — отмечал 1 сентября на своей странице в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В конвенции «четко зафиксировано, что даже в случае вооруженного конфликта (!) между государствами привилегии и иммунитеты сотрудников диппредставительств (читай — дипломатическая неприкосновенность) сохраняются до момента их отъезда из страны пребывания (ст. 39, п. 2)», отмечается в публикации.

Аналогичное мнение 1 сентября выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова: требование о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, предъявленное Вашингтоном 31 августа, грубо нарушает венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия США «беспрецедентным и грубейшим нарушением норм Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года». Власти США, «сняв в считаные минуты дипломатический иммунитет с торгпредства РФ, односторонне толкуют нормы конвенции для оправдания собственного произвола», заявил он журналистам.

Американская сторона придерживается противоположной позиции. Госдеп уверен в законности тех действий в отношении российского генконсульства и торговых представительств, отметил представитель Госдепа США 5 сентября, передает The Washington Examiner. «Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что консульские отделы создаются только с согласия принимающей страны, — заявил чиновник. — США отозвали свое согласие на размещение консульства в Сан-Франциско». Венская конвенция не препятствует установлению ограничений на использование посольских зданий или объектов, заключил он.

Формально США ничего не нарушили, так как провели осмотр на территории российских дипломатических объектов, когда те уже утратили дипломатический иммунитет, сказал РБК юрист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

Авторы: Иван Ткачёв, Олег Макаров, Анжелика Басисини.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: МИД , Владимир Путин , дипсобственность
Материалы по теме
Путин пообещал подать в суд на США из-за нарушения прав России Политика
Путин напомнил о праве сократить дипмиссию США еще на 155 человек Политика
Консульское уравнение: США ответили на сокращение дипмиссии в России Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав