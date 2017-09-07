Пятая зацепка

Есть ли у России шансы выиграть иск к правительству США

Россия сможет подать иск против США в американском суде — это позволяет пятая поправка к Конституции США, подтвердили РБК юристы, комментируя поручение Владимира Путина к МИДу. Но победа в таком деле маловероятна

Верховный суд США (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 сентября, поручил Министерству иностранных дел подать иск против правительства Соединенных Штатов из-за захваченной российской дипсобственности. Путин дал понять, что такой иск может быть подан в американский суд: «Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система».

Россия останется собственником

Двумя из трех зданий, захваченных властями США, Россия владеет на правах собственника: это здание генерального консульства России в Сан-Франциско по адресу: 2790 Green Street, CA 94123, и здание торгового представительства в Вашингтоне по адресу: 2001 Сonnecticut Ave., NW, следует из выписок реестра собственности недвижимости США.

Это подтверждается заявлением МИД России от 3 сентября. Отделениями торгпредства в Нью-Йорке Россия пользуется на правах арендатора, следует из заявления Захаровой и выписки из американского реестра. Права собственности России на два здания также подтвердил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа США в ходе брифинга 31 августа.

«Россия является и останется собственником этих зданий, — отметил чиновник. — Россия на свое усмотрение сможет определить их дальнейшую судьбу: продать или иным образом осуществить их отчуждение». Эти здания не будут защищены дипломатическим иммунитетом, объяснил он. Одно здание, кажется, Россия арендует, а значит, контракт на аренду, судя по всему, будет прекращен, добавил дипломат.

Как рассказал «РИА Новости» торговый представитель России в Вашингтоне Александр Стадник, американская сторона считает, что здание торгпредства лишилось дипломатического иммунитета с середины дня 2 сентября. Иммунитет с торгпредства в Вашингтоне и офиса в Нью-Йорке снят с 14:00 по вашингтонскому времени 2 сентября и с 11:00 — с генконсульства в Сан-Франциско по местному времени, сказал РБК источник в российской дипломатической миссии в США. Он подтвердил, что генконсульство и два торгпредства получили соответствующую ноту 31 августа. Россия не сможет больше использовать эти здания в качестве дипломатических и консульских объектов, заявил 2 сентября представитель Госдепа, передавал Reuters. Представитель Госдепа Хитер Науэрт 2 сентября заявила, что три российских дипломатических объекта должны быть закрыты к 2 сентября, не уточнив время снятия со зданий дипломатического иммунитета.

Снимать или предоставлять зданиям консульский статус, предполагающий дипломатический иммунитет, — прерогатива принимающего государства, сказал РБК Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО.

Гражданско-правовой спор

Действия США в отношении российской загрансобственности в США нарушают действующие нормы сразу в двух аспектах — международно-правовом и гражданско-правовом, отмечают российские власти и эксперты.

Даже после лишения российских дипломатических объектов консульского статуса Россия остается полноправным собственником этих зданий, поскольку в США, как и в России, право собственности гарантируется и при его защите не допускается никакая дискриминация, говорит Лабин. По его мнению, поручение Путина главе МИДа Сергею Лаврову касается именно планов восстановить нарушенное право собственности, поскольку оно подразумевает беспрепятственное владение, пользование и распоряжение объектом собственности.

«Иск должен быть подан в американский суд, поскольку собственность находится на территории США и в отношении этого имущества действуют местные меры правовой защиты, т.е. законы США, — рассуждает Лабин. — На мой взгляд, это дело подлежит рассмотрению в системе федеральных судов США, поскольку ответчиком, судя по всему, будут выступать федеральные власти в лице Госдепа».

Такой иск действительно возможен — на основании пятой поправки к Конституции США, которая гласит, что никто не может быть лишен собственности без надлежащей правовой процедуры (due process of law), прокомментировал РБК юрист американской юрфирмы Bryan Cave Клиф Бернс. Это, в частности, подразумевает, что если правительство США забирает имущество, оно должно выплачивать справедливую компенсацию. «Это право может быть обеспечено защитой в федеральных судах США против самих Соединенных Штатов», — говорит юрист.

Российская Федерация может воспользоваться пятой поправкой к Конституции США, аргументируя, что, ограничив ей пользование дипломатической собственностью, правительство США фактически изъяло это имущество, считает Бернс.

«Американская сторона лишила Российское государство права пользоваться нашим имуществом — это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае (цитата по сайту Кремля). Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что «в режиме онлайн дано поручение министру иностранных дел [Сергею] Лаврову». Но министерство само будет решать, в какой суд лучше подать иск, уточнил Песков. 1 сентября Госдепартамент США потребовал закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и торгпредство в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на решение Москвы о сокращении персонала американской дипмиссии в России.

В американском суде России будет сложно рассчитывать на победу. «Правительство США подчеркнет, что не отнимало собственность, а только ограничило ее использование Россией на основании внешнеполитических соображений. Американский суд, скорее всего, примет этот аргумент, тем более что российское правительство сохраняет возможность продать эту собственность», — объясняет Бернс.

Пользователи зданий, которые были лишены дипломатического иммунитета, скорее всего, будут заинтересованы продать эти здания, поскольку они уже не смогут ими пользоваться на прежних условиях, считает Лабин.

Официальный Вашингтон по линии Госдепа сообщил МИД России, что ожидает продажи российской дипломатической собственности, сказала в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» официальный представитель МИДа Мария Захарова. По словам Захаровой, представители США также сообщили, что российская сторона «не сможет сделать ничего» со своей дипломатической собственностью. «Крупнейшее государство, которое претендует на то, чтобы быть мировым полицейским, само занимается тотальным беспределом», — охарактеризовала она действия США.



«Я крайне скептически отношусь к перспективам такого судебного процесса», — согласен доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. «С одной стороны, американский суд вполне можно заподозрить в том, что он захочет подыграть своей стране, — сказал РБК Домрин. — С другой стороны, американский суд всегда сможет сослаться на такую доктрину, как political question [«политический вопрос»], которая подразумевает, что такие вопросы должны решаться на уровне исполнительной власти двух стран». Более объективными и независимыми инстанциями для такого рода разбирательств были бы суд Лондона или Стокгольма, считает эксперт.

С Домриным не согласился Лабин. Оценивая перспективы рассмотрения этого дела в международных судах и арбитражах, эксперт отметил, что наличие в этом деле иностранного собственника [России] еще не выводит этот спор на международный уровень, поскольку это гражданско-правовой спор внутри соответствующей юрисдикции. «Тут нет предмета для международного арбитража и тем более для международных судов», — заключил эксперт.

Нарушение международного права

В международной плоскости речь идет о нарушении прав России как участника Венской конвенции о дипломатических сношениях, подписантами которой являются как США, так и Россия. В конвенции регламентируются виды и функции дипломатических миссий и раскрывается понятие дипломатического иммунитета.

Согласно документу дипломатическая собственность того или иного государства в стране пребывания неприкосновенна. «Помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий», — следует из ст. 22 конвенции.

«Заявленные намерения и возможные последующие действия американских властей в отношении обысков помещений генконсульства России в Сан-Франциско являются однозначным, грубым и беспрецедентным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и обязательств США по этой конвенции», — отмечал 1 сентября на своей странице в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В конвенции «четко зафиксировано, что даже в случае вооруженного конфликта (!) между государствами привилегии и иммунитеты сотрудников диппредставительств (читай — дипломатическая неприкосновенность) сохраняются до момента их отъезда из страны пребывания (ст. 39, п. 2)», отмечается в публикации.

Аналогичное мнение 1 сентября выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова: требование о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, предъявленное Вашингтоном 31 августа, грубо нарушает венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия США «беспрецедентным и грубейшим нарушением норм Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года». Власти США, «сняв в считаные минуты дипломатический иммунитет с торгпредства РФ, односторонне толкуют нормы конвенции для оправдания собственного произвола», заявил он журналистам.

Американская сторона придерживается противоположной позиции. Госдеп уверен в законности тех действий в отношении российского генконсульства и торговых представительств, отметил представитель Госдепа США 5 сентября, передает The Washington Examiner. «Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что консульские отделы создаются только с согласия принимающей страны, — заявил чиновник. — США отозвали свое согласие на размещение консульства в Сан-Франциско». Венская конвенция не препятствует установлению ограничений на использование посольских зданий или объектов, заключил он.

Формально США ничего не нарушили, так как провели осмотр на территории российских дипломатических объектов, когда те уже утратили дипломатический иммунитет, сказал РБК юрист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.