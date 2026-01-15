ФССП взыскала более ₽100 млрд долгов по алиментам в 2025 году

В течение последних лет сумма взыскания по алиментам постоянно увеличивается, отметил Желудков. В прошлом году приставы взыскали долги по алиментам на сумму не менее 100 млрд руб.

Судебные приставы в 2025 году взыскали долги по алиментам на сумму более 100 млрд руб., сообщил замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков, комментируя запуск реестра неплательщиков для программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

Желудков отметил, что итоги всего прошлого года пока не подведены, но на протяжении последних лет сумма взыскания по алиментам постоянно увеличивается. Для сравнения: в 2024 году приставы взыскали 92 млрд руб.

«Естественно, это все достигается за счет совокупности принимаемых мер, а также за счет мер по привлечению к административной или уголовной ответственности лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов. Что касается реестра — на наш взгляд, он оказал свое влияние, в совокупности с другими мерами», — сказал он.

По его словам, основная задача нового инструмента — профилактическое воздействие на должников. «Это для людей, которые еще не попали в этот реестр. Чтобы избежать публичного освещения факта уклонения от уплаты алиментов, люди принимают меры к погашению задолженности, либо к трудоустройству и, как следствие, удержанию из доходов и погашению задолженности», — объяснил он.

«Реестр злостных неплательщиков алиментов» запустили на портале «Госуслуг» накануне. Теперь пользователи могут узнать, есть ли у гражданина долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму. Для проверки конкретного лица нужно знать его фамилию, имя, отчество и дату рождения. Воспользоваться сервисом можно без авторизации на портале «Госуслуги» и предоставления документов.

Закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов вступил в силу в России в конце мая 2025 года. На тот момент в список входило около 144 тыс. россиян. В Минцифры поясняли, что в реестре указываются должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или были объявлены в розыск приставами.