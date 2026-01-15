 Перейти к основному контенту
0

Почти 100 тыс. человек посетили российские казино в праздники

Российские игорные зоны в праздники посетили более 95,5 тыс. человек. Посещаемость трех из них в совокупности увеличилась почти на 23%. В АИРИС это связывают с расширением неигровых видов досуга

В период новогодних праздников — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — российские игорные зоны приняли 95 566 человек, следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), с которыми ознакомился РБК.

Больше всего посетителей в праздничный период было в игорной зоне «Красная поляна» в Сочи — там побывали 43 235 человек, что соответствует показателям предыдущего года «с небольшим процентным колебанием в пределах 3%», отметили в ассоциации.

Число посетителей игорной зоны «Сибирская монета» на Алтае в этот праздничный сезон увеличилось примерно на 23% по сравнению с прошлым годом: за каникулы там приняли 37 770 гостей, а в предыдущий период праздников — 30 583.

Казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная» увеличило посещаемость более чем на 50%: за прошедшие новогодние праздники там побывали 14 561 человек, а годом ранее — 9 509.

По подсчетам АИРИС, по сравнению с прошлым годом совокупный рост посещаемости этих игорных зон составил почти 23 %.

В ассоциации связывают рост посещаемости игорных зон с расширением неигровых форматов досуга — проведением концертов, шоу-программ, специальных новогодних событий.

«Игорные зоны все больше воспринимаются как полноценные курорты, где гости находят разнообразные сценарии отдыха. Новогодние праздники традиционно являются пиковым периодом, и результаты этого года показывают, что интерес к комплексному формату с развлечениями, событиями и качественным сервисом продолжает расти», — заявил исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.

Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде
Технологии и медиа
Фото:Виталий Невар / ТАСС

В России с 2009 года запрещены азартные игры — легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон. В настоящее время их пять:

  • «Янтарная» в Калининградской области;
  • «Сибирская монета» в Алтайском крае;
  • «Приморье» в Приморском крае;
  • «Красная поляна» в Краснодарском крае;
  • игорная зона в Крыму (пока не открыта).

В конце прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект о создании шестой игорной зоны в России — в республике Алтай.

Евгения Стогова, Полина Мартынова
казино игорные зоны туризм
