Почти 100 тыс. человек посетили российские казино в праздники
В период новогодних праздников — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — российские игорные зоны приняли 95 566 человек, следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), с которыми ознакомился РБК.
Больше всего посетителей в праздничный период было в игорной зоне «Красная поляна» в Сочи — там побывали 43 235 человек, что соответствует показателям предыдущего года «с небольшим процентным колебанием в пределах 3%», отметили в ассоциации.
Число посетителей игорной зоны «Сибирская монета» на Алтае в этот праздничный сезон увеличилось примерно на 23% по сравнению с прошлым годом: за каникулы там приняли 37 770 гостей, а в предыдущий период праздников — 30 583.
Казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная» увеличило посещаемость более чем на 50%: за прошедшие новогодние праздники там побывали 14 561 человек, а годом ранее — 9 509.
По подсчетам АИРИС, по сравнению с прошлым годом совокупный рост посещаемости этих игорных зон составил почти 23 %.
В ассоциации связывают рост посещаемости игорных зон с расширением неигровых форматов досуга — проведением концертов, шоу-программ, специальных новогодних событий.
«Игорные зоны все больше воспринимаются как полноценные курорты, где гости находят разнообразные сценарии отдыха. Новогодние праздники традиционно являются пиковым периодом, и результаты этого года показывают, что интерес к комплексному формату с развлечениями, событиями и качественным сервисом продолжает расти», — заявил исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.
В России с 2009 года запрещены азартные игры — легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон. В настоящее время их пять:
- «Янтарная» в Калининградской области;
- «Сибирская монета» в Алтайском крае;
- «Приморье» в Приморском крае;
- «Красная поляна» в Краснодарском крае;
- игорная зона в Крыму (пока не открыта).
В конце прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект о создании шестой игорной зоны в России — в республике Алтай.
