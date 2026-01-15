 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Писториус увидел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру

Появление главы МИД России Сергея Лаврова в свитере с надписью «СССР» — символический вызов всему миру, заявил министр обороны Германии Борис в статье для газеты Die Zeit.

Он считает, что в символике одежды Лаврова отражено стремление России расширить влияние за пределы Европы и это представляет «четкое, глобальное объявление войны», прежде всего Соединенным Штатам.

«Поэтому нам необходимо подтверждение в Анкаре непоколебимой приверженности США альянсу и их обещаний поддержки», — добавил Писториус, имея в виду следующий саммит НАТО, который пройдет в июле.

Путин назвал Лаврова империалистом из-за свитера с надписью «СССР» в США
Политика
Сергей Лавров, Владимир Путин,&nbsp;Дональд Трамп и Марко Рубио&nbsp;во время переговоров на территории авиабазы&nbsp;Эльмендорф-Ричардсон в&nbsp;Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 г.

Сергей Лавров появлялся в свитере с надписью «СССР» во время визита на Аляску, где в августе 2025 года состоялись российско-американские переговоры с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Позднее Лавров пояснил, что его появление в таком свитере не означало стремления к восстановлению Советского Союза. «Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», — отметил он.

Путин в шутку назвал Сергея Лаврова «империалистом».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Борис Писториус Германия Сергей Лавров Россия
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Писториус заявил, что не верит в возможность войны между Россией и НАТО
Политика
Песков назвал прогнозы Писториуса провоенной риторикой
Политика
Писториус напомнил об истинной цели бундесвера не допустить войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Писториус увидел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру Политика, 04:29
Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к мирному соглашению Политика, 04:24
Crew Dragon отстыковался от МКС на фоне проблем со здоровьем астронавта Политика, 04:03
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 03:59
Власти Волгоградской области заявили об атаке дронов на энергообъекты Политика, 03:31
NewsNation сообщила о переброске военной техники США на Ближний Восток Политика, 03:19
Шесть стран направили своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа Политика, 02:56
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Мах опровергли сообщения о взломе и утечке данных пользователей Общество, 02:22
Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США Политика, 02:01
Трамп заявил, что виновный в утечке информации по Венесуэле в тюрьме Политика, 01:09
Трамп впервые поговорил со сменщицей Мадуро Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Citi потерял $1,2 млрд из-за ухода из России Финансы, 00:56
«Теневое ЦРУ» увидело шанс на «хрупкую» мирную сделку по Украине в 2026-м Политика, 00:47