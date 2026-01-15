Писториус увидел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру

Появление главы МИД России Сергея Лаврова в свитере с надписью «СССР» — символический вызов всему миру, заявил министр обороны Германии Борис в статье для газеты Die Zeit.

Он считает, что в символике одежды Лаврова отражено стремление России расширить влияние за пределы Европы и это представляет «четкое, глобальное объявление войны», прежде всего Соединенным Штатам.

«Поэтому нам необходимо подтверждение в Анкаре непоколебимой приверженности США альянсу и их обещаний поддержки», — добавил Писториус, имея в виду следующий саммит НАТО, который пройдет в июле.

Сергей Лавров появлялся в свитере с надписью «СССР» во время визита на Аляску, где в августе 2025 года состоялись российско-американские переговоры с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Позднее Лавров пояснил, что его появление в таком свитере не означало стремления к восстановлению Советского Союза. «Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», — отметил он.

Путин в шутку назвал Сергея Лаврова «империалистом».