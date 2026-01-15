 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп впервые поговорил со сменщицей Мадуро

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес поговорила по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

«Сегодня я провела долгий, продуктивный и вежливый телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, состоявшийся в обстановке взаимного уважения, в ходе которого мы обсудили повестку дня двусторонней работы на благо наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», — написала Родригес.

Трамп до этого рассказал, что 14 января поговорил по телефону с исполняющей обязанности президента Венесуэлы, отметив, что это стало первой беседой с момента назначения Родригес. Американский президент назвал ее «потрясающим человеком». «[У нас] был телефонный разговор, долгий телефонный разговор, мы обсудили много вещей, и я думаю, что мы очень хорошо ладим с Венесуэлой», — приводит CNN его слова.

Материал дополняется. 

Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Трамп заявил, что виновный в утечке информации по Венесуэле в тюрьме Политика, 01:09
Трамп впервые поговорил со сменщицей Мадуро Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Citi потерял $1,2 млрд из-за ухода из России Финансы, 00:56
«Теневое ЦРУ» увидело шанс на «хрупкую» мирную сделку по Украине в 2026-м Политика, 00:47
Медведев спрогнозировал «великий прецедент» сдачи Гренландии Европой Политика, 00:44
ФССП взыскала более ₽100 млрд долгов по алиментам в 2025 году Общество, 00:14
В России больше не осталось ресторанов KFC Бизнес, 00:00
Профсоюз вступился за работника, которому Трамп показал средний палец Политика, 14 янв, 23:48
Коломойский удивился обыскам у Тимошенко: «Столько кипеша из-за $40 тыс.» Политика, 14 янв, 23:25
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране Политика, 14 янв, 23:15
США вновь продлили лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 14 янв, 23:10
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию Политика, 14 янв, 23:03
Уиткофф объявил о начале второго этапа плана Трампа по Газе Политика, 14 янв, 22:43