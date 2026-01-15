Трамп впервые поговорил со сменщицей Мадуро

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес поговорила по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

«Сегодня я провела долгий, продуктивный и вежливый телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, состоявшийся в обстановке взаимного уважения, в ходе которого мы обсудили повестку дня двусторонней работы на благо наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», — написала Родригес.

Трамп до этого рассказал, что 14 января поговорил по телефону с исполняющей обязанности президента Венесуэлы, отметив, что это стало первой беседой с момента назначения Родригес. Американский президент назвал ее «потрясающим человеком». «[У нас] был телефонный разговор, долгий телефонный разговор, мы обсудили много вещей, и я думаю, что мы очень хорошо ладим с Венесуэлой», — приводит CNN его слова.

Материал дополняется.