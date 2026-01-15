 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Аэропорт Саратова приостановил полеты

Аэропорт Саратова (Гагарин) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там напомнили, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация рассказала о подготовке запуска интернета на борту самолетов
Общество
Фото:James Matsumoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

До этого, вечером 14 января, принимать и отправлять рейсы перестала калужская авиагавань Грабцево. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
