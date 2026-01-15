Аэропорт Саратова приостановил полеты

Аэропорт Саратова (Гагарин) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там напомнили, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

До этого, вечером 14 января, принимать и отправлять рейсы перестала калужская авиагавань Грабцево. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.