 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

«Теневое ЦРУ» увидело шанс на «хрупкую» мирную сделку по Украине в 2026-м

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
По оценке Stratfor, шанс на мирное урегулирование конфликта повышается из-за выборов в конгресс США осенью 2026-го: если победят демократы, Москва может пойти на сделку с более выгодными условиями, чем при «враждебном» конгрессе
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В 2026 году повышаются шансы на достижение мирной сделки в конфликте на Украине, однако любое соглашение будет «хрупким» и в основном выгодным для России. К такому выводу пришла американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor в прогнозе на этот год.

Аналитики Stratfor считают, что администрация США продолжит оказывать дипломатическое давление как на Россию, так и на Украину, с целью достичь мирного соглашения. Одновременно с этим Вашингтон может использовать и другие рычаги давления на обе стороны, например, ужесточать санкции в отношении Москвы и увеличивать объемы военной помощи Киеву или, наоборот, пригрозить Украине прекращением поставок оружия и разведывательных данных.

Stratfor (Strategic Forecasting Inc.) была основана в 1996 году. Она занимается сбором и анализом информации, на основе которой также составляет экономические и геополитические прогнозы. Журнал Barron's называл компанию «теневым ЦРУ» из-за сходства деятельности Stratfor в Центральным разведывательным управлением США.

Компания была основана в 1996 году Джорджем Фридманом, политологом правоконсервативных взглядов, и получила известность после публикации экспертных комментариев и статей в период бомбежек Югославии в 1999 году. В основной своей массе материалы Stratfor представляют собой аналитические обзоры, сделанные на основе как открытых данных, так и собственной информации, предоставленной засекреченными источниками.

По прогнозу Stratfor, Москва продолжит дипломатические контакты с Вашингтоном, одновременно продолжая наступательные действия.

Аналитики считают, что вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине в текущем году повышается в том числе в связи с проводимыми осенью выборами в конгресс США, которые могут выиграть демократы. По оценке Stratfor, Москва может уделить приоритетное внимание достижению соглашения с администрацией Дональда Трампа с более выгодными для себя условиями, если сочтет «оптимальным окном» время до прихода к власти «враждебного» состава конгресса после выборов.

По мнению аналитиков, любая сделка повлечет «значительные территориальные потери» и «слабые» гарантии безопасности для Киева, а также может привести к внутренней нестабильности на Украине.

В то же время, говорится в прогнозе, если европейская поддержка Украины не будет соответствовать потребностям страны или если Москва сочтет нужным продолжение военной операции, боевые действия продолжатся и после 2026-го.

Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
Политика
Фото:Reuters

В конце прошлого года дипломатический процесс по урегулированию конфликта на Украине активизировался после разработки США проекта мирного плана. В Москве допускали, что он может стать основой для будущих соглашений. Затем мирный план был доработан в ходе переговоров украинской и европейской сторон с американской.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский встречался с Трампом и заявлял, что мирный план проработан на 90%. Самой сложной темой он называл территориальный вопрос. Одним из возможных решений, которые предлагает Вашингтон, является демилитаризованная зона.

Москва настаивает на выходе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признании этих территорий и Крыма в составе России. Президент Владимир Путин говорил, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта. В их числе он называл «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Он подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатических или иным путем.

Зеленский 7 января, после встреч с лидерами европейских стран, допустил, что боевые действия могут прекратиться в течение полугода. Bloomberg писал, что в январе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут приехать в Москву, чтобы представить последние версии мирного плана Путину. Пока дата визита не определена, поскольку неясно, «насколько Путин заинтересован» в новых переговорах с американскими чиновниками, сообщил собеседник агентства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к контактам с Уиткоффом и Кушнером. «Я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Stratfor мирное урегулирование сделка Конгресс США
Материалы по теме
Туск заявил, что до окончания переговоров по Украине «все еще далеко»
Политика
Ушаков оценил сроки окончания переговоров по Украине
Политика
Зеленский счел возможным завершение боевых действий за полгода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Трамп заявил, что виновный в утечке информации по Венесуэле в тюрьме Политика, 01:09
Трамп впервые поговорил со сменщицей Мадуро Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Citi потерял $1,2 млрд из-за ухода из России Финансы, 00:56
«Теневое ЦРУ» увидело шанс на «хрупкую» мирную сделку по Украине в 2026-м Политика, 00:47
Медведев спрогнозировал «великий прецедент» сдачи Гренландии Европой Политика, 00:44
ФССП взыскала более ₽100 млрд долгов по алиментам в 2025 году Общество, 00:14
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В России больше не осталось ресторанов KFC Бизнес, 00:00
Профсоюз вступился за работника, которому Трамп показал средний палец Политика, 14 янв, 23:48
Коломойский удивился обыскам у Тимошенко: «Столько кипеша из-за $40 тыс.» Политика, 14 янв, 23:25
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране Политика, 14 янв, 23:15
США вновь продлили лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 14 янв, 23:10
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию Политика, 14 янв, 23:03
Уиткофф объявил о начале второго этапа плана Трампа по Газе Политика, 14 янв, 22:43