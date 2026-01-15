«Теневое ЦРУ» увидело шанс на «хрупкую» мирную сделку по Украине в 2026-м

По оценке Stratfor, шанс на мирное урегулирование конфликта повышается из-за выборов в конгресс США осенью 2026-го: если победят демократы, Москва может пойти на сделку с более выгодными условиями, чем при «враждебном» конгрессе

Фото: Reuters

В 2026 году повышаются шансы на достижение мирной сделки в конфликте на Украине, однако любое соглашение будет «хрупким» и в основном выгодным для России. К такому выводу пришла американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor в прогнозе на этот год.

Аналитики Stratfor считают, что администрация США продолжит оказывать дипломатическое давление как на Россию, так и на Украину, с целью достичь мирного соглашения. Одновременно с этим Вашингтон может использовать и другие рычаги давления на обе стороны, например, ужесточать санкции в отношении Москвы и увеличивать объемы военной помощи Киеву или, наоборот, пригрозить Украине прекращением поставок оружия и разведывательных данных.

Stratfor (Strategic Forecasting Inc.) была основана в 1996 году. Она занимается сбором и анализом информации, на основе которой также составляет экономические и геополитические прогнозы. Журнал Barron's называл компанию «теневым ЦРУ» из-за сходства деятельности Stratfor в Центральным разведывательным управлением США. Компания была основана в 1996 году Джорджем Фридманом, политологом правоконсервативных взглядов, и получила известность после публикации экспертных комментариев и статей в период бомбежек Югославии в 1999 году. В основной своей массе материалы Stratfor представляют собой аналитические обзоры, сделанные на основе как открытых данных, так и собственной информации, предоставленной засекреченными источниками.

По прогнозу Stratfor, Москва продолжит дипломатические контакты с Вашингтоном, одновременно продолжая наступательные действия.

Аналитики считают, что вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине в текущем году повышается в том числе в связи с проводимыми осенью выборами в конгресс США, которые могут выиграть демократы. По оценке Stratfor, Москва может уделить приоритетное внимание достижению соглашения с администрацией Дональда Трампа с более выгодными для себя условиями, если сочтет «оптимальным окном» время до прихода к власти «враждебного» состава конгресса после выборов.

По мнению аналитиков, любая сделка повлечет «значительные территориальные потери» и «слабые» гарантии безопасности для Киева, а также может привести к внутренней нестабильности на Украине.

В то же время, говорится в прогнозе, если европейская поддержка Украины не будет соответствовать потребностям страны или если Москва сочтет нужным продолжение военной операции, боевые действия продолжатся и после 2026-го.

В конце прошлого года дипломатический процесс по урегулированию конфликта на Украине активизировался после разработки США проекта мирного плана. В Москве допускали, что он может стать основой для будущих соглашений. Затем мирный план был доработан в ходе переговоров украинской и европейской сторон с американской.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский встречался с Трампом и заявлял, что мирный план проработан на 90%. Самой сложной темой он называл территориальный вопрос. Одним из возможных решений, которые предлагает Вашингтон, является демилитаризованная зона.

Москва настаивает на выходе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признании этих территорий и Крыма в составе России. Президент Владимир Путин говорил, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта. В их числе он называл «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Он подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатических или иным путем.

Зеленский 7 января, после встреч с лидерами европейских стран, допустил, что боевые действия могут прекратиться в течение полугода. Bloomberg писал, что в январе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут приехать в Москву, чтобы представить последние версии мирного плана Путину. Пока дата визита не определена, поскольку неясно, «насколько Путин заинтересован» в новых переговорах с американскими чиновниками, сообщил собеседник агентства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к контактам с Уиткоффом и Кушнером. «Я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием», — сказал он.