 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

NewsNation сообщила о переброске военной техники США на Ближний Восток

NewsNation: США перебрасывают на Ближний Восток авианосную ударную группу
Сюжет
Протесты в Иране
На фоне сообщений о возможной атаке США по Ирану Вашингтон начала переброску авианосной ударной группы из Южно-Китайского моря на Ближний Восток, сообщает журналистка NewsNation Мейер. Она отметила, что переброска займет неделю

США начали переброску военной техники на Ближний Восток на фоне сообщений о возможной атаке американской стороны на Иран из-за жесткого подавления протестов, сообщила журналистка NewsNation Келли Мейер со ссылкой на проинформированный источник.

По его словам, Вашингтон начал переброску авианосной ударной группы из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). «Это займет около недели», — добавила Мейер в Х.

Американский президент Дональд Трамп допускал вмешательство США, если продолжающиеся с конца декабря протесты в Иране будут подавляться силой. Он не исключал и военные удары. Reuters 14 января сообщил, что Вашингтон может атаковать Иран в течение 24 часов. На этом фоне Иран в ночь на 15 января закрыл свое воздушное пространство.

Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США
Политика
Фото:Flightradar24

Тегеран заявил, что в случае атаки США американские объекты в регионе будут законными целями. По данным Reuters, Иран уведомил соседние страны, в которых присутствуют американские военные, что ударит по базам США в случае атаки. В связи с этим США решили вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке, сообщило агентство.

В частности, некоторым сотрудникам было поручено покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру 14 января. Собеседник Reuters уточнил, что речь идет о передислокации, а не об эвакуации.

Посольство США в Катаре объявило, что в связи с «сохраняющейся напряженностью в регионе» рекомендовало своему персоналу «проявлять повышенную осторожность и ограничить поездки на авиабазу Аль-Удейд без необходимости». «Мы рекомендуем гражданам США в Катаре сделать то же самое», — говорится в уведомлении дипмиссии.

В то же время Трамп вечером 14 января заявил, что «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов «казней».

О том, что иранские власти не собираются казнить участников протестов, в эфире Fox News также заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Авианосцы Ближний Восток ВМС США Иран
Материалы по теме
Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США
Политика
Reuters узнал о возможном ударе США по Ирану в течение 24 часов
Политика
Дерипаска заявил, что Россия «смогла отбить» режим в Иране от Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Писториус увидел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру Политика, 04:29
Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к мирному соглашению Политика, 04:24
Crew Dragon отстыковался от МКС на фоне проблем со здоровьем астронавта Политика, 04:03
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 03:59
Власти Волгоградской области заявили об атаке дронов на энергообъекты Политика, 03:31
NewsNation сообщила о переброске военной техники США на Ближний Восток Политика, 03:19
Шесть стран направили своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа Политика, 02:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Мах опровергли сообщения о взломе и утечке данных пользователей Общество, 02:22
Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США Политика, 02:01
Трамп заявил, что виновный в утечке информации по Венесуэле в тюрьме Политика, 01:09
Трамп впервые поговорил со сменщицей Мадуро Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Citi потерял $1,2 млрд из-за ухода из России Финансы, 00:56
«Теневое ЦРУ» увидело шанс на «хрупкую» мирную сделку по Украине в 2026-м Политика, 00:47