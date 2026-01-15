NewsNation сообщила о переброске военной техники США на Ближний Восток

На фоне сообщений о возможной атаке США по Ирану Вашингтон начала переброску авианосной ударной группы из Южно-Китайского моря на Ближний Восток, сообщает журналистка NewsNation Мейер. Она отметила, что переброска займет неделю

США начали переброску военной техники на Ближний Восток на фоне сообщений о возможной атаке американской стороны на Иран из-за жесткого подавления протестов, сообщила журналистка NewsNation Келли Мейер со ссылкой на проинформированный источник.

По его словам, Вашингтон начал переброску авианосной ударной группы из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). «Это займет около недели», — добавила Мейер в Х.

Американский президент Дональд Трамп допускал вмешательство США, если продолжающиеся с конца декабря протесты в Иране будут подавляться силой. Он не исключал и военные удары. Reuters 14 января сообщил, что Вашингтон может атаковать Иран в течение 24 часов. На этом фоне Иран в ночь на 15 января закрыл свое воздушное пространство.

Тегеран заявил, что в случае атаки США американские объекты в регионе будут законными целями. По данным Reuters, Иран уведомил соседние страны, в которых присутствуют американские военные, что ударит по базам США в случае атаки. В связи с этим США решили вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке, сообщило агентство.

В частности, некоторым сотрудникам было поручено покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру 14 января. Собеседник Reuters уточнил, что речь идет о передислокации, а не об эвакуации.

Посольство США в Катаре объявило, что в связи с «сохраняющейся напряженностью в регионе» рекомендовало своему персоналу «проявлять повышенную осторожность и ограничить поездки на авиабазу Аль-Удейд без необходимости». «Мы рекомендуем гражданам США в Катаре сделать то же самое», — говорится в уведомлении дипмиссии.

В то же время Трамп вечером 14 января заявил, что «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов «казней».

О том, что иранские власти не собираются казнить участников протестов, в эфире Fox News также заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.