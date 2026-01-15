Crew Dragon отстыковался от МКС на фоне проблем со здоровьем астронавта

Пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11, в состав которой вошел космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, покинул Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса»

На борту, кроме Платонова, также находятся трое других участников Crew-11 — астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи.

Приводнение корабля ожидается 15 января у берегов Калифорнии.

Ранее директор NASA Джаред Айзекман сообщил о проблемах со здоровьем у одного из астронавтов на МКС — 7 января у одного из членов экипажа, находившегося на борту станции, возникли проблемы со здоровьем. Диагноз и имя астронавта он не раскрыл. После консультаций с главным врачом NASA Джей Ди Поуком и руководством агентства Айзекман принял решение вернуть экипаж на Землю.

В NASA говоря, о сроках возвращения Crew-11, подчеркнули, что речь не идет об экстренной эвакуации.

Запуск Crew-11 состоялся в августе прошлого года, стандартная продолжительность миссии составляет около шести месяцев. Следующая миссия — SpaceX Crew-12 — запланирована к отправке на МКС не ранее 15 февраля 2026 года.