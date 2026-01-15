 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Crew Dragon отстыковался от МКС на фоне проблем со здоровьем астронавта

Пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11, в состав которой вошел космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, покинул Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса»

На борту, кроме Платонова, также находятся трое других участников Crew-11 — астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи.

Приводнение корабля ожидается 15 января у берегов Калифорнии. 

NASA вернет экипаж миссии Crew-11 с МКС на Землю досрочно
Технологии и медиа
Фото:Chris O'Meara / AP / ТАСС

Ранее директор NASA Джаред Айзекман сообщил о проблемах со здоровьем у одного из астронавтов на МКС — 7 января у одного из членов экипажа, находившегося на борту станции, возникли проблемы со здоровьем. Диагноз и имя астронавта он не раскрыл. После консультаций с главным врачом NASA Джей Ди Поуком и руководством агентства Айзекман принял решение вернуть экипаж на Землю.

В NASA говоря, о сроках возвращения Crew-11, подчеркнули, что речь не идет об экстренной эвакуации.

Запуск Crew-11 состоялся в августе прошлого года, стандартная продолжительность миссии составляет около шести месяцев. Следующая миссия — SpaceX Crew-12 — запланирована к отправке на МКС не ранее 15 февраля 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Полина Дуганова
NASA космонавты Crew Dragon МКС
Материалы по теме
Чем известен новый глава NASA Джаред Айзекман
Политика
NASA потеряло связь с запущенным в 2013 к Марсу аппаратом
Общество
Компания Безоса запустила ракету с космическими аппаратами NASA на Марс
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Писториус увидел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру Политика, 04:29
Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к мирному соглашению Политика, 04:24
Crew Dragon отстыковался от МКС на фоне проблем со здоровьем астронавта Политика, 04:03
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 03:59
Власти Волгоградской области заявили об атаке дронов на энергообъекты Политика, 03:31
NewsNation сообщила о переброске военной техники США на Ближний Восток Политика, 03:19
Шесть стран направили своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа Политика, 02:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Мах опровергли сообщения о взломе и утечке данных пользователей Общество, 02:22
Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США Политика, 02:01
Трамп заявил, что виновный в утечке информации по Венесуэле в тюрьме Политика, 01:09
Трамп впервые поговорил со сменщицей Мадуро Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Citi потерял $1,2 млрд из-за ухода из России Финансы, 00:56
«Теневое ЦРУ» увидело шанс на «хрупкую» мирную сделку по Украине в 2026-м Политика, 00:47