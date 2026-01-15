 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Финансы⁠,
0

Citi потерял $1,2 млрд из-за ухода из России

Citi в 2025 году недополучила $1,2 млрд прибыли из-за продажи активов в России, которые отражались в отчете о доходах. Из-за этого чистая прибыль компании в IV квартале сократилась по сравнению с 2024-м ($2,5 млрд против $2,9)
Citigroup C $116,3 -1,19% Купить
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Американская Citigroup в четвертом квартале 2025 года получила убыток $1,2 млрд ($1,1 после вычета налогов) от продажи активов в России. Об этом говорится в отчете о доходах компании. В нем отражались предназначенные для продажи российские активы — Ситибанк.

Чистая прибыль Citigroup за четвертый квартал 2025-го составила $2,5 млрд (годом ранее была $2,9 млрд) при выручке в $19,9 млрд ($19,5 млрд за аналогичный период 2024-го). В компании пояснили, что сокращение чистой прибыли связано с «более высокими расходами, включая расходы по налогу на прибыль из-за ограниченной налоговой льготы по заметной статье, связанной с Россией».

За весь прошлый год чистая прибыль Citigroup составила $14,3 млрд при выручке в $85,2 млрд (без учета «связанной с Россией статьи» — $86,4 млрд). За 2024-й компания получила чистую прибыль в размере $12,7 млрд при выручке в $80,7 млрд.

Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк
Финансы
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Citi работает в России с 1993 года, но розничное направление бизнеса запустил в 2002 году. К 2005-му Ситибанк входил в топ-10 кредитных организаций по размеру розничного кредитного портфеля. Весной 2021 года Citigroup объявила о планах свернуть бизнес в России. К началу февраля 2022 года Ситибанк откатился на 40-е место с розничными активами 48,1 млрд руб. Из них 27,4 млрд руб. приходилось на потребкредиты, а 20,7 млрд — на кредитные карты.

После начала военной операции на Украине Citi анонсировала почти полную остановку деятельности российской «дочки». Речь шла о прекращении операций по обслуживанию физлиц и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. В октябре 2022-го Ситибанк продал портфель потребкредитов банку «Уралсиб».

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает структуре «Ренессанс Капитала» — ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» — приобрести 100% акций российского Ситибанка. Citigroup рассчитывает, что сделка будет завершена в первом полугодии 2026 года, писал Bloomberg со ссылкой на документы компании.

