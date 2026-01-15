 Перейти к основному контенту
Шесть стран направили своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа

На фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию европейские страны — Германия, Швеция, Франция и Норвегия — решили отправить своих военных для усиления обороны острова. Politico пишет об участии в инициативе Нидерландов и Канады

Франция, Германия, Швеция и Норвегия отправят в Гренландию свои войска на фоне растущего напряжения вокруг претензий США на остров и угроз американского президента Дональда Трампа.

Бундесвер по приглашению Дании направил в столицу Гренландии Нуук 13 своих военнослужащих. Как сообщает немецкое Минобороны, Берлин преследует цель «изучить возможности потенциального военного участия в обеспечении безопасности Дании в регионе, например, в сфере морского наблюдения». Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих, о чем CNN заявил представитель военного ведомства страны.

О намерении Парижа принять участие в военной миссии в Гренландии сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Швеция также заявила о своем участии в европейской военной миссии. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон пояснил в соцсети Х, что речь идет о нескольких офицерах шведских вооруженных сил. «Вместе они будут готовить мероприятия в рамках датских учений «Операция арктический страж», — написал он, добавив, что военные были направлены по просьбе Дании.

Копенгаген, в свою очередь, ранее заявил об усилении своего военного присутствия в Гренландии — на острове будут развернуты силы и подразделения датских вооруженные, связанные с учениями.

«Это приведет к увеличению военного присутствия в Гренландии и вокруг нее, включая авиацию, суда и солдат, в том числе из стран-союзников по НАТО», — говорится в заявлении министерства обороны Дании.

Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на источник, в учениях принимают участие войска Нидерландов и Канады.

Дания заявила, что усилила защиту Гренландии не собачьими упряжками
Политика
Фото:Ian Schofield / Shutterstock

О намерении Германии создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе ранее со ссылкой на источники сообщил Bloomberg. Агентство тогда уточнило, что инициатива может получить название «Арктический страж» и будет создана по образцу другой миссии альянса — «Балтийский страж», начатой год назад с целью защиты критической инфраструктуры в Балтийском море.

Цель миссии — попытка ослабить напряженность в отношениях с США из-за амбиций Вашингтона в отношении Гренландии.

Опасения вокруг будущего острова усилились после заявлений Трампа о необходимости установить над ней контроль. Он не раз говорил о возможной покупке Гренландии и допускал применение силы, считая это важным для национальной безопасности США. Трамп также утверждал, что Дания плохо защищает регион и допускает активность иностранных подводных лодок. При этом дипломаты НАТО и министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде опровергли слова Трампа.

Однако, ссылаясь на необходимостью защиты стратегических интересов США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России, 12 января в Конгресс США был внесен законопроект, предлагающий аннексию Гренландии и предоставление ей статуса американского штата.

Ряд европейских стран — Франция, Великобритания, Германия и Италия — подчеркнули, что судьбу Гренландии должны определять ее жители. глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию. Трамп на это ответил, что нежелание жителей Гренландии стать частью США является «их проблемой».

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление.

Внешняя политика, оборона и вопросы гражданства остаются в компетенции Копенгагена, но Гренландия управляет большей частью внутренних дел, включая природные ресурсы, образование, здравоохранение и т.п.

Гренландия юридически входит в состав Датского королевства, но считается «автономной территорией» с правом на самоопределение; вопрос возможной независимости формально может решаться только по совместному согласию Дании и самих жителей острова.

