Протесты в Иране
0

Глава МИД Ирана заявил о полном контроле ситуации на фоне протестов

Сюжет
Протесты в Иране

Власти охваченного протестами Ирана контролируют ситуацию, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в интервью Fox News.

«Мы полностью контролируем ситуацию. И будем надеяться, что возобладает здравый смысл. И мы не будем допускать высокого уровня напряженности, что может быть катастрофой для всех», — сказал он.

Арагчи также сообщил, что Иран не готов обсуждать отказ от своей ядерной программы, поскольку она необходима стране для безопасности и обороны, но может предоставить гарантии ее мирного характера в обмен на снятие санкций. «Мы готовы предпринять любые необходимые меры по укреплению доверия, чтобы доказать, что ядерная программа Ирана мирная и останется мирной навсегда, и что Иран никогда не будет использовать ядерное оружие. Взамен мы ожидаем, что они откажутся от своих санкций», — заявил министр.

Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США
Политика
Фото:Flightradar24

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на фоне недовольства экономической ситуацией в стране. Власти Ирана возлагают ответственность за их организацию на США и Израиль. При этом Тегеран поддерживает контакты с американской стороной. При этом президент США Дональд Трамп ранее допускал военные удары.

На фоне демонстраций иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи. Правозащитные организации указывают, что эти меры существенно затрудняют проверку информации о происходящем в стране.

Ряд государств, включая США, призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну.

