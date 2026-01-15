Глава МИД Ирана заявил о полном контроле ситуации на фоне протестов
Власти охваченного протестами Ирана контролируют ситуацию, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в интервью Fox News.
«Мы полностью контролируем ситуацию. И будем надеяться, что возобладает здравый смысл. И мы не будем допускать высокого уровня напряженности, что может быть катастрофой для всех», — сказал он.
Арагчи также сообщил, что Иран не готов обсуждать отказ от своей ядерной программы, поскольку она необходима стране для безопасности и обороны, но может предоставить гарантии ее мирного характера в обмен на снятие санкций. «Мы готовы предпринять любые необходимые меры по укреплению доверия, чтобы доказать, что ядерная программа Ирана мирная и останется мирной навсегда, и что Иран никогда не будет использовать ядерное оружие. Взамен мы ожидаем, что они откажутся от своих санкций», — заявил министр.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на фоне недовольства экономической ситуацией в стране. Власти Ирана возлагают ответственность за их организацию на США и Израиль. При этом Тегеран поддерживает контакты с американской стороной. При этом президент США Дональд Трамп ранее допускал военные удары.
На фоне демонстраций иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи. Правозащитные организации указывают, что эти меры существенно затрудняют проверку информации о происходящем в стране.
Ряд государств, включая США, призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»