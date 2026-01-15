Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США
Иран закрыл свое воздушное пространство для всех самолетов, кроме международных рейсов с ранее полученным разрешением, передает Flightradar24 в Х.
Согласно выпущенному Тегераном NOTAM, ограничения введены в 22:45 мск и продлятся до 8:00 15 января. Из данных Flightradar24 следует, что в воздушном пространстве Ирана на момент публикации находятся два самолета — рейсы в Тегеран из Бангкока и из Стамбула.
14 января европейский чиновник сообщил Reuters, что США могут атаковать Иран в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп допускал вмешательство США, если продолжающиеся с конца декабря протесты в Иране будут подавляться силой. Из-за ограничения доступа к интернету и мобильной связи иранскими властями число жертв беспорядков установить затруднительно.
По подсчетам правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности, арестованы более 10 тыс. участников акций. Иранский чиновник в комментарии Reuters говорил о 2 тыс. убитых.
Трамп не исключал в том числе военные удары по Ирану. В то же время вечером 14 января он заявил, что «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов «казней».
О том, что иранские власти не собираются казнить участников протестов, в эфире Fox News заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
Тегеран грозил ударами по американским объектам в регионе в случае атаки со стороны США. Вашингтон 14 января решил вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке, писал Reuters. Трамп пригрозил Ирану ударами, «которых они еще не видели» в случае атаки на американские базы.
