Медведев спрогнозировал «великий прецедент» сдачи Гренландии Европой

Европа оставит попытки защитить Гренландию, сдав остров и создав тем самым «великий европейский прецедент», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Они [европейцы] просто наделают в штаны и сдадут Гренландию. И это станет великим европейским прецедентом», — написал он.

Медведев также предсказал беспрецедентные последствия в случае, если суверенитет Дании, в состав которой входит Гренландия, будет затронут.

После возвращения в Белый дом Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, поскольку остров, по его утверждению, «окружен» российским и китайским флотом. Власти Гренландии опровергали эти заявления. При этом республиканец и ранее озвучивал претензии Вашингтона на контроль над Гренландией.

Копенгаген предупредил Мадрид, что возможный захват Соединенными Штатами Гренландии создаст прецедент, который в будущем может затронуть автономные территории Испании в Северной Африке — Сеуту и Мелилью, на которые претендует Марокко.

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление. Внешняя политика, оборона и вопросы гражданства остаются в компетенции Копенгагена, но Гренландия управляет большей частью внутренних дел, включая природные ресурсы, образование, здравоохранение и т.п.