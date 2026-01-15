Власти Волгоградской области заявили об атаке дронов на энергообъекты

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация области в телеграм-канале.

«На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», — сказано в публикации.

13 января в Волгоградской области также сбили беспилотники. Минобороны отчиталось об уничтожении четырех дронов над регионом с 8:00 до 18:00 мск.