 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти Волгоградской области заявили об атаке дронов на энергообъекты

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация области в телеграм-канале.

«На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», — сказано в публикации.

Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтебазе под Волгоградом
Политика

13 января в Волгоградской области также сбили беспилотники. Минобороны отчиталось об уничтожении четырех дронов над регионом с 8:00 до 18:00 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Волгоградская область атака дронов Андрей Бочаров
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Писториус увидел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру Политика, 04:29
Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к мирному соглашению Политика, 04:24
Crew Dragon отстыковался от МКС на фоне проблем со здоровьем астронавта Политика, 04:03
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 03:59
Власти Волгоградской области заявили об атаке дронов на энергообъекты Политика, 03:31
NewsNation сообщила о переброске военной техники США на Ближний Восток Политика, 03:19
Шесть стран направили своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа Политика, 02:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Мах опровергли сообщения о взломе и утечке данных пользователей Общество, 02:22
Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США Политика, 02:01
Трамп заявил, что виновный в утечке информации по Венесуэле в тюрьме Политика, 01:09
Трамп впервые поговорил со сменщицей Мадуро Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Citi потерял $1,2 млрд из-за ухода из России Финансы, 00:56
«Теневое ЦРУ» увидело шанс на «хрупкую» мирную сделку по Украине в 2026-м Политика, 00:47