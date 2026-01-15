Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к мирному соглашению

В том, что мирное урегулирование конфликта на Украине при посреднических усилиях США до сих пор не достигнуто, виноват украинский президент Владимир Зеленский, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

На вопрос, почему конфликт до сих пор не завершен, несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, американский президент ответил: «Зеленский».

По мнению Трампа, российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку». «Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, почему, как считает американский президент, Зеленский сдерживает переговорный процесс, Трамп сказал: «Я просто думаю, что ему, знаете, трудно к этому подойти».

