Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к мирному соглашению

Сюжет
Военная операция на Украине

В том, что мирное урегулирование конфликта на Украине при посреднических усилиях США до сих пор не достигнуто, виноват украинский президент Владимир Зеленский, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

На вопрос, почему конфликт до сих пор не завершен, несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, американский президент ответил: «Зеленский».

По мнению Трампа, российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку». «Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, почему, как считает американский президент, Зеленский сдерживает переговорный процесс, Трамп сказал: «Я просто думаю, что ему, знаете, трудно к этому подойти».

Материал дополняется.

Персоны
Полина Мартынова
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
