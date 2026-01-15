 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Мах опровергли сообщения о взломе и утечке данных пользователей

Информация о взломе национального мессенджера Мах не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу платформы.

В компании заявили, что данные, опубликованные анонимами в качестве доказательства, не имеют отношения к платформе. В Мах не хранятся сведения о локации, дате рождения, электронной почте, ИНН, СНИЛС и других персональных данных, а также отсутствуют username и «уровни аккаунтов».

«Данные пользователей Мах надежно защищены», — заверили в пресс-службе платформы.

Как уточняет агентство, ранее в телеграм-каналах распространялась информация о полном взломе платформы и утечке данных более 15 млн пользователей.

Более 40 человек были задержаны за попытку хищения у пользователей Max
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В сентябре зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники стали чаще похищать или покупать аккаунты в Max для обмана россиян. «Там покупаются, честно говоря, аккаунты друг у друга, либо их воруют, уже есть такая практика, мы это видим, но есть понимание, как с этим бороться», — сказал топ-менеджер.

Согласно данным, которые привел Кузнецов, на долю Max в общем количестве мошеннических звонков приходится 8–9%.

О риске столкнуться со злоумышленниками при использовании мессенджера сообщал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Max может быть использован мошенниками, наряду с другими платформами.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Мессенджер Max взлом утечка данных
Материалы по теме
Путин утвердил подтверждение возраста в магазине через мессенджер Max
Общество
Читатели РБК рассказали об использовании мессенджеров после блокировок
Технологии и медиа
Мессенджер Max ответил на жалобы пользователей на сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Шесть стран направили своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа Политика, 02:56
В Мах опровергли сообщения о взломе и утечке данных пользователей Общество, 02:22
Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США Политика, 02:01
Трамп заявил, что виновный в утечке информации по Венесуэле в тюрьме Политика, 01:09
Трамп впервые поговорил со сменщицей Мадуро Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Citi потерял $1,2 млрд из-за ухода из России Финансы, 00:56
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Теневое ЦРУ» увидело шанс на «хрупкую» мирную сделку по Украине в 2026-м Политика, 00:47
Медведев спрогнозировал «великий прецедент» сдачи Гренландии Европой Политика, 00:44
ФССП взыскала более ₽100 млрд долгов по алиментам в 2025 году Общество, 00:14
В России больше не осталось ресторанов KFC Бизнес, 00:00
Профсоюз вступился за работника, которому Трамп показал средний палец Политика, 14 янв, 23:48
Коломойский удивился обыскам у Тимошенко: «Столько кипеша из-за $40 тыс.» Политика, 14 янв, 23:25
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране Политика, 14 янв, 23:15