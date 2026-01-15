В Мах опровергли сообщения о взломе и утечке данных пользователей

Информация о взломе национального мессенджера Мах не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу платформы.

В компании заявили, что данные, опубликованные анонимами в качестве доказательства, не имеют отношения к платформе. В Мах не хранятся сведения о локации, дате рождения, электронной почте, ИНН, СНИЛС и других персональных данных, а также отсутствуют username и «уровни аккаунтов».

«Данные пользователей Мах надежно защищены», — заверили в пресс-службе платформы.

Как уточняет агентство, ранее в телеграм-каналах распространялась информация о полном взломе платформы и утечке данных более 15 млн пользователей.

В сентябре зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники стали чаще похищать или покупать аккаунты в Max для обмана россиян. «Там покупаются, честно говоря, аккаунты друг у друга, либо их воруют, уже есть такая практика, мы это видим, но есть понимание, как с этим бороться», — сказал топ-менеджер.

Согласно данным, которые привел Кузнецов, на долю Max в общем количестве мошеннических звонков приходится 8–9%.

О риске столкнуться со злоумышленниками при использовании мессенджера сообщал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Max может быть использован мошенниками, наряду с другими платформами.