0

Трамп заявил, что виновный в утечке информации по Венесуэле в тюрьме

Трамп: виновного в утечке секретной информации по Венесуэле отправили в тюрьму
Захват Мадуро

Виновный в утечке секретной информации США по Венесуэле арестован, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Washington Post.

«Тот, кто сливал информацию, найден и сейчас находится в тюрьме. Это тот, кто сливал информацию о Венесуэле. Очень плохой сливщик», — сказал Трамп, добавив, что задержанному грозит тюремный срок.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель пояснил в соцсети Х, что речь идет о правительственном подрядчике, обвиняемом в незаконном хранении и утечке секретной информации о военных операциях.

WP сообщила, что в рамках расследования обыски провели у журналистки издания Ханны Натансон. Агенты ФБР изъяли телефон, два ноутбука — личный и рабочий — и часы Garmin. Издание также получило повестку с требованием предоставить переписку, связанную с тем же подрядчиком. Главный редактор WP Мэтт Мюррей назвал обыск «чрезвычайной, агрессивной акцией», вызывающей обеспокоенность в связи с защитой свободы прессы.

Материал дополняется

Полина Дуганова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
