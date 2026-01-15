Трамп заявил, что виновный в утечке информации по Венесуэле в тюрьме
Виновный в утечке секретной информации США по Венесуэле арестован, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Washington Post.
«Тот, кто сливал информацию, найден и сейчас находится в тюрьме. Это тот, кто сливал информацию о Венесуэле. Очень плохой сливщик», — сказал Трамп, добавив, что задержанному грозит тюремный срок.
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель пояснил в соцсети Х, что речь идет о правительственном подрядчике, обвиняемом в незаконном хранении и утечке секретной информации о военных операциях.
WP сообщила, что в рамках расследования обыски провели у журналистки издания Ханны Натансон. Агенты ФБР изъяли телефон, два ноутбука — личный и рабочий — и часы Garmin. Издание также получило повестку с требованием предоставить переписку, связанную с тем же подрядчиком. Главный редактор WP Мэтт Мюррей назвал обыск «чрезвычайной, агрессивной акцией», вызывающей обеспокоенность в связи с защитой свободы прессы.
Материал дополняется
