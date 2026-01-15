 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Захват Мадуро
0

Голос Вэнса отклонил резолюцию о запрете военных действий в Венесуэле

Сюжет
Захват Мадуро

Республиканцы в сенате США отклонили резолюцию о военных полномочиях, запрещающую президенту Дональду Трампу использовать военную силу против Венесуэлы, решающий голос против инициативы отдал вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает The Hill.

Голосование завершилось со счетом 50 на 50, после чего Вэнс прибыл в Капитолий и воспользовался своим правом решающего голоса, что привело к отклонению законопроекта.

Накануне два сенатора-республиканца, Джош Хоули от штата Миссури и Тодд Янг от штата Индиана, изменили свою позицию и выступили против резолюции. The Hill отмечает, что это произошло после давления со стороны Трампа, который ранее публично раскритиковал их за поддержку инициативы. Сами сенаторы заявили, что изменили позицию после заявления госсекретаря Марко Рубио о том, что американских войск в Венесуэле нет, а в случае их ввода в страну администрация запросит одобрения на это у конгресса. 

Трамп раскритиковал республиканцев за поддержку резолюции по Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

В декабре палата представителей США не приняла две резолюции, запрещающие военные действия против Венесуэлы без согласия конгресса.

Первая предусматривала вывод американских войск из боевых действий с «любой террористической организацией, назначенной президентом, в Западном полушарии», если только это не будет санкционировано конгрессом. Она была отклонена — 216 против и 210 за. Вторая также требовала вывода войск из боевых действий с Венесуэлой. За нее проголосовали 211, против — 213.

До этого, в ноябре, сенат США отклонил аналогичную резолюцию, лишающую президента права на военные действия против Венесуэлы без одобрения конгресса (51 против 49).

3 января американские военные провели операцию, в ходе которой захватили и вывезли из Венесуэлы в США президента Николаса Мадуро с женой. Временным лидером страны стала вице-президент Делси Родригес.

Полина Дуганова
Джеймс Дэвид Вэнс США Венесуэла Дональд Трамп Сенат
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
