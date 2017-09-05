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Рубль выпал из портфеля
Газета № 146 (2643) (0509) Финансы, 04 сен, 21:08
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Рубль выпал из портфеля
Крупнейший иностранный инвестор сократит вложения в российский госдолг
Крупнейший иностранный игрок на рынке российских ОФЗ — суверенный фонд Норвегии — может сократить вложения в российский госдолг. Фонд предложил убрать рубль (как и другие «развивающиеся» валюты) из своего индекса-ориентира
Фото: Tomm W. Christiansen / Bloomberg

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — планирует радикально изменить свой стратегический портфель долговых инвестиций, что может сказаться и на российских вложениях фонда. Центральный банк Норвегии, ответственный за управление фондом, предложил отказаться от текущего индекса-бенчмарка облигаций, включающего 23 валюты (в том числе рубль), и заменить его индексом облигаций только в трех валютах — доллар, евро и британский фунт. Соответствующие рекомендации ЦБ Норвегии изложены в письме Минфину страны, опубликованном 4 сентября.

GPFG, аккумулирующий все нефтегазовые доходы Норвегии и инвестирующий их в международные активы, опирается в своей стратегии на индексы-бенчмарки — они определяют границы допустимого риска и служат ориентиром для ожидаемой доходности фонда. Такой индекс для вложений в облигации сейчас состоит из 23 валют, включая валюты развивающихся стран — южнокорейскую вону, мексиканское песо, польский злотый, российский рубль и др. Доля рублевых облигаций в индексе составляет 0,6% — такая же, как для тайского бата и датской кроны. Она близка к фактической доле рублевых бумаг в облигационном портфеле GPFG по итогам 2016 года — 0,7%, или $2,2 млрд по рыночной стоимости. Все эти бумаги — российские государственные, следует из материалов фонда.

О сроках возможных изменений в письме норвежского ЦБ не говорится, представитель инвестиционного управления Центробанка (Norges Bank Investment Management, NBIM) не смог их назвать в разговоре с РБК. Минфин Норвегии, который является владельцем суверенного фонда, должен будет представить предлагаемые изменения в парламент (стортинг), они вступят в силу по итогам консультаций с парламентом.

Смена бенчмарка на состоящий только из трех валют не означает, что GPFG автоматически прекратит инвестиции в облигации России и других развивающихся стран — композиция портфеля фонда не обязана копировать бенчмарк. «Мы не предлагаем никаких изменений в «инвестиционной вселенной» фонда: ему должно быть по-прежнему разрешено инвестировать в любые торгуемые долговые инструменты», — говорится в письме Банка Норвегии. Но «GPFG тесно следует за индексом-бенчмарком», говорил в 2014 году глава суверенного фонда Ингве Слингстад, и «со временем логично ожидать, что количество стран, чьими гособлигациями мы владеем, как-то уменьшится», сказала РБК представитель NBIM Марте Скаар. Комментировать возможные последствия для конкретных рынков она отказалась.

Норвежский суверенный фонд — один из крупнейших держателей российских ОФЗ среди нерезидентов. На конец 2016 года ему принадлежали бумаги на $2,21 млрд, следует из годового отчета фонда. Для сравнения: на тот момент номинальный объем ОФЗ, принадлежавших иностранцам, составлял $25 млрд, а весь рынок ОФЗ достигал $93 млрд, по данным Банка России.

Российские госбумаги в прошлом году были одними из самых доходных в портфеле GPFG: их доходность в пересчете с рублей на мультивалютную корзину фонда составила 62,5% (больше только у Перу — 81,5% и Бразилии — 71%), следует из документов GPFG. «Банк [Норвегии] считает, что облигации развивающихся рынков должны быть исключены из индекса-бенчмарка. При этом у Центробанка должны остаться полномочия определить систематические стратегии по инвестированию в высокодоходные валюты», — отмечается в письме.

«Решение фонда пока только рассматривается, поэтому ожидать каких-то резких изменений не приходится», — считает руководитель направления департамента инвестиционных услуг и андеррайтинга Связь-банка Александр Никонов. Если фонд и будет выходить из российских ОФЗ, то вряд ли решит одномоментно распродать весь объем принадлежащих ему бумаг — это невыгодно, поскольку снизит стоимость актива. Скорее всего, это будет постепенный выход, который не окажет серьезного влияния на рыночные цены ОФЗ, рассуждает Никонов. Вероятно, выход фонда из этих активов будет распределен на несколько лет, поэтому не окажет значительного давления на рынок, согласен старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко.

Больше всего замена бенчмарка может повлиять на японские вложения фонда. В составе индекса, на который ориентируется GPFG сейчас, японская иена занимает третье место с долей 6,5% (на конец 2016 года фонду принадлежали облигации правительства Японии на $18,8 млрд). Совокупные активы норвежского фонда составляют $990 млрд, из которых на облигации приходится около $320 млрд.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Елена Пашутинская.
Теги: Норвегия , ОФЗ , суверенный фонд Норвегии
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