ЦБ оценил масштаб «Открытия»

В какую сумму обойдется спасение банка и других компаний холдинга

На санацию «ФК Открытие» может понадобиться 250–400 млрд руб. По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, кроме покрытия рисков самого банка крупные суммы нужны для поддержки «Росгосстраха» и завершения санации «Траста»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Общая сумма средств, необходимых для реализации планов по оздоровлению группы «Открытие», предварительно оценивается Банком России в 250–400 млрд руб., заявил в интервью Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, точная сумма расходов станет понятна после того, как временная администрация завершит изучение имеющихся у группы активов.

Зампред ЦБ отметил, что в плане санации учтены около 30 различных компаний, ревизия активов которых была начата еще весной 2017 года. Уже сейчас ясно, что значительные средства придется потратить не только на банк «ФК Открытие», но и на поддержку входящей в группу страховой компании «Росгосстрах» и завершение санации банка «Траст», отметил он.

В пресс-релизе о санации в числе финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в группу, ЦБ кроме «Росгосстраха» и «Траста» указывал Росгосстрах Банк, НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики, НПФ «РГС», «Открытие Брокер», а также «Точку» и Рокетбанк. В сообщении ЦБ говорилось, что они «продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов».

Объекты сомнений

По словам Василия Поздышева, в настоящее время назначенная ЦБ временная администрация выясняет точный объем средств, предоставленных банком «ФК Открытие» в виде кредитов материнскому холдингу, и на завершение этого процесса может уйти еще несколько месяцев.

В дальнейшем ЦБ, по словам Поздышева, планирует «развязать холдинг и банк», а акционеры и ранее руководившие делами банка менеджеры с ним «конструктивно сотрудничают».

«Договоренности с собственниками такие, что мы в течение короткого периода времени вместе с ними будем изучать все сделки банка с холдингом, чтобы максимум средств вернуть в банк», — пояснил зампред ЦБ. Пока же такие операции являются одним из объектов сомнений регулятора и могут потребовать доначисления резервов.

По его словам, после назначения в «ФК Открытие» временной администрации та приостановила реализацию ряда сделок, заключенных незадолго до запуска процедуры оздоровления, однако сумма этих сделок «незначительна», а информации о выводе активов из банка перед санацией у ЦБ пока нет.

После завершения ревизии активов группы «Открытие» часть попавших в периметр санации компаний, по словам Поздышева, может быть продана или закрыта, однако большинство ЦБ планирует развивать. С тем чтобы по завершении оздоровления — например через два-три года — продать банк «ФК Открытие» или всю группу новым инвесторам. «Если у инвесторов, российских или нероссийских, если когда-нибудь они решатся, будет выбор — приобрести банк из рук другого частного инвестора или из рук Центрального банка, то они предпочтут из рук Центрального банка по причине большего доверия к регулятору», — уверен Поздышев.

Загадочный «ФК Открытие»

При новом механизме оздоровления — через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — деньги Банка России выделяются напрямую в капитал санируемого игрока, фактически ЦБ становится собственником, формально акции находятся в управлении УК «ФКБС». ​

Оценить, много это или мало в данном случае, опрошенные РБК эксперты затруднились. По объему затрат на санацию (если брать по максимуму озвученные ЦБ 400 млрд руб.) этот кейс сопоставим с Банком Москвы.

Тот факт, что фактически производится оздоровление группы активов, сформированной перед санацией, очевидно влияет на объем потребности в капитале в сторону увеличения, говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. «В периметр группы входят разнородные финансовые активы, существуют встречные операции между банком и компаниями группы, поэтому объем реальной потребности в капитале может существенно варьироваться», — отмечает он.

По словам ведущего методолога «Эксперт РА» Юрия Беликова, реальную потребность группы активов «Открытия» в докапитализации внешнему аналитику оценить практически невозможно: в открытом доступе нет непубличной отчетности, которая бы дала оценку проблемных активов. «Также нужно понимать, что потребность банка в капитале зависит от того, насколько будет консервативным ЦБ в своих оценках, а также от политических мотивов — захочет ли регулятор оставить долю в банке прошлым акционерам или нет. Если нет, то капитал уйдет в отрицательную зону. При сохранении миноритарного пакета акций за текущими собственниками дорезервирование (соответственно, потребность банка в докапитализации на неконсолидированной основе) будет в пределах 270 млрд руб.», — говорит Беликов.

Максимальная планка, которую озвучил Поздышев, скорее всего, предполагает, что у банка будет полностью потерян капитал, который составляет 270 млрд руб. согласно неконсолидированной отчетности банка по РСБУ на 1 августа, считает Беликов. «Если говорить о рисковой части портфеля, то у банка остается корпоративный ссудный портфель в размере свыше 750 млрд руб., представленный преимущественно долгосрочными кредитами, уровень покрытия которых резервами невысок. В этой части активов и могут концентрироваться скрытые потери», — напоминает Беликов. Также у банка есть и активы в ценных бумагах на 687 млрд руб. Как регулятор оценит эти активы — вопрос. Сам Беликов не считает их рискованными.

«Нездоровый» «Траст»

Что касается банка «Траст», то у него капитал по РСБУ на 1 июля (самые свежие данные, доступные на сайте ЦБ) составлял минус 80 млрд руб. «Будем исходить из того, что ЦБ закроет эту дыру и доведет банк до того состояния, когда у него будут выполняться минимальные нормативы по капиталу, установленные регулятором. На это может понадобиться еще не меньше 20 млрд руб. сверх того, что будет направлено на закрытие дыры, по моим оценкам», — добавляет Беликов.

Банк «Траст» находился на санации у «ФК Открытие» с конца 2014 года, на его оздоровление было выделено 127 млрд руб., по этому показателю данная санация занимала до последнего времени второе место после Банка Москвы.

Убыточный «Росгосстрах»

С оценками того, сколько денег может понадобиться на поддержку «Росгосстраха» (РГС), тоже все непросто.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин указывает, что оценить потребность в капитале РГС очень трудно без детального due dilligence, так как неясно, какой объем активов может быть переоценен. Но если исходить из доступных публичных данных, то минимальная потребность страховой компании РГС в капитале определяется ее убытком по МСФО — в первом полугодии он составил 26 млрд руб. «Объем убытков по итогам года будет во многом зависеть от реализации стратегии компании по сокращению присутствия в сегменте ОСАГО. РГС сократил свою долю в этом сегменте с 35% в 2015 году до 20% по итогам второго квартала 2017 года. Но, соответственно, сокращается объем страховых премий РГС по ОСАГО: в первом полугодии 2017 года они составили 22,2 млрд руб. — значительно ниже 30 млрд руб. годом ранее», — приводит цифры Бредихин.

По предположению аналитика S&P Дмитрия Назарова, озвученные ЦБ цифры по стоимости этой санации могли быть рассчитаны на консолидированной основе, с учетом известных ЦБ финансовых позиций различных участников этой группы, в том числе финансирования, которое было предоставлено банком холдингу «Открытие» (около 65 млрд руб., по словам представителя Банка России), по которому, по всей видимости, будут создаваться резервы, не исключил он. Сюда же необходимо включить финансирование, которое уже было предоставлено банком для поддержки СК «Росгосстрах», добавил Назаров.

Бумеранг для кредиторов

От оценок ЦБ потребности санируемых структур в деньгах зависит судьба средств уже имеющихся субординированных кредиторов банка. Как ранее сообщал РБК, их у «ФК Открытие» более чем на 100 млрд руб.

Если взять оценку потребности в капитале «ФК Открытие», «Траста» и РГС по нижней приведенной ЦБ границе — в 250 млрд руб., то есть в оптимистическом сценарии, есть призрачный шанс, что основной и добавочный капитал банка «ФК Открытие» «примут на себя основной удар, а субординированные кредиторы понесут частичные убытки», считает старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов.

Риски для инфляции

Крупные эмиссии денежных средств со стороны ЦБ, в том числе на санацию значимых игроков, могут оказывать некоторое негативное влияние на инфляцию, указывают эксперты.

Впрочем, по словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, пока трудно понять, повлияет ли на макроэкономику и насколько именно этот кейс. «Но если вспомнить, что ЦБ через АСВ (по предыдущей модели санации. — РБК) докапитализировал банковский сектор на 1 трлн руб.​ и заметных последствий не было, то озвученная ЦБ сумма выглядит вполне приемлемой с точки зрения инфляционных рисков», — полагает Орлова. ​