Антикварная ставка

Как заработать на предметах старины

Доходность инвестиций в антиквариат может достигать 15–30% годовых в зависимости от категории предмета. РБК узнал у участников антикварного рынка, какие из старинных предметов искусства и обихода приносят больше всего денег

Тим Яржомбек для РБК (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Инвестирование в предметы искусства и антиквариат становится все более востребованной финансовой стратегией среди состоятельных инвесторов, говорится в исследовании Deloitte Luxembourg & ArtTactic Art & Finance за 2016 год. Не менее 73% специалистов по управлению благосостоянием со всего мира, опрошенных экспертами Deloitte, отметили, что в прошлом году большинство их богатых клиентов захотели добавить либо добавили подобные активы в свои портфели. Для сравнения — в 2014 году доля таких респондентов составляла лишь 58%. Возросший интерес к произведениям искусства и антиквариату авторы исследования связывают в первую очередь со стремлением состоятельных клиентов диверсифицировать свои вложения и сберечь их от инфляции на фоне нестабильности финансовых рынков.

Активность инвестирования в искусство и антиквариат обычно возрастает во время ухудшения экономической ситуации, подтверждает главный редактор специализированного портала Artinvest Владимир Богданов. Так, в 2008 году, когда разгорелся мировой финансовый кризис, общий оборот легальных сделок на российском рынке антиквариата вырос до $500–700 млн, а после ослабления национальной валюты в 2014 году превысил уже $2 млрд, рассказывает эксперт. Таким образом, антиквариат, как и искусство в целом, может выступать классическим защитным активом для сбережений крупных инвесторов. Однако и в спокойные времена, когда рынки растут, доходность вложений в антикварные предметы может достигать 15–30% годовых в зависимости от категории товара. Этот показатель сопоставим с доходностью крупнейших фондовых индексов либо даже превышает их. Например, индикатор S&P500 вырос в 2016 году на 17,4%, а индекс ММВБ — на 24,2%. РБК разобрался, какие предметы антиквариата являются наиболее доходными, где найти грамотного арт-консультанта и как начать инвестировать на этом рынке.

Что можно считать антиквариатом

Согласно федеральному закону «О культурном наследии народов РФ» антиквариатом является все, что имеет культурную, историческую, научную и художественную ценность и создано более 50 лет назад. Список предметов, которые подпадают под это определение, бесконечен: он включает в себя как художественные произведения всех форм и техник, так и предметы обихода, ювелирные изделия и ценные бумаги. Антиквариатом могут считаться денежные знаки, монеты, векселя и облигации, медали, посуда, часы, мебель и многое другое. Впрочем, рынок добавляет свои критерии для определения ценности объекта, в частности уникальность, время создания, провенанс (историю владения) и еще с десяток факторов, перечисляет гендиректор компании TAtchers’ Art Management Анна Швец.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«К сожалению, на русское искусство и антиквариат в целом очень тяжело найти провенанс. На это повлияли две мировые войны и тяжелое время 1920–1930-х годов, когда предметы искусства перемещались без всяких записей», — сетует член правления Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров (МКААД) Григорий Бальцер. В 2014 году Государственный институт искусствознания по заказу МКААД провел опрос российских инвесторов в антиквариат и коллекционеров, который показал, что участники антикварного рынка считают главным препятствием для его развития именно недоверие к оценке ценности предмета, рассказал эксперт.

Эту оценку можно провести самостоятельно либо заказать ее у профессиональных оценщиков, объясняет директор департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ24 Павел Кудрявцев. В случае с антикварными вещами массового спроса, к которым относятся значки, награды, марки и монеты, оценить предметы можно по специальным каталогам продаж, которые выставляют аукционные дома. Однако погрешность такой оценки может достигать 30%, предупреждает банкир. Дело в том, что в ходе самих аукционов к изначальной стоимости лота всегда начисляется наценка — это обусловлено спецификой и эмоциональным накалом подобных торгов, говорит Владимир Богданов. Кроме того, аукционные дома берут комиссию с каждой сделки, которая может составлять 15–30% от стоимости реализованного лота.

Если же инвестор приобретает антиквариат не на аукционе, а у частного коллекционера, он рискует переплатить еще больше. Это обусловлено тем, что изначальная стоимость лота, как на торгах в аукционном доме, в данном случае остается неизвестной. В связи с этим Павел Кудрявцев предупреждает, что без обращения к профильным экспертам, способным грамотно провести оценку, инвестору вряд ли удастся заключить выгодную сделку. Это же рекомендация справедлива для тех, кто сам планирует продать предмет, который, предположительно, имеет антикварную ценность.

Фото: Александр Демьянчук / Reuters

Наибольшую опасность для инвестора в антиквариат представляет обилие фальшивок на антикварном рынке, считает руководитель дирекции частного банковского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Чтобы избежать подделок, инвестору придется загодя проверять на подлинность интересующие его объекты. «Необходимо получение экспертного заключения специалистов, консультантов по проверке подлинности работы и имеющихся сертификатов, а также оценка инвестиционной привлекательности», — перечисляет банкир.

По словам Павла Кудрявцева, на российском рынке чаще всего подделывают картины, редкие монеты и ордена. Причем далеко не все арт-консультанты могут дать стопроцентную гарантию их подлинности даже после экспертизы, что нередко приводит к судебным разбирательствам. Чтобы минимизировать ущерб, основатель аукционного дома «ЗнакЪ» Илья Горянов советует обращаться только к тем специалистам, которые получили лицензию от Министерства культуры РФ на проведение экспертизы объектов культурного наследия. Перечень этих экспертов можно посмотреть на сайте самого Минкульта. Также эксперты рынка рекомендуют обращаться к оценщикам из списка Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, доступного на сайте организации.

Сколько можно заработать

Несмотря на все риски, связанные с инвестициями в антиквариат, участников этого рынка привлекает высокая доходность, которая в отдельных случаях может достигать 30% годовых. Она поддерживается стабильно высоким спросом при довольно низком предложении. «Старые мастера уже ничего не напишут, что делает их работы более привлекательными с инвестиционной точки зрения», — объясняет Анна Швец. Инвестиции в антиквариат по определению являются долгосрочными: с годами стоимость этих активов только увеличивается. По наблюдениям Владимира Богданова, время хранения предметов старины в портфеле инвестора в среднем составляет три-пять лет. Илья Горянов, впрочем, считает, что лучше выставлять лот на продажу не раньше чем через десять лет после покупки. «Монеты, ордена, фарфоровые изделия за год вырастают в цене на 15–30%. Картины известных художников могут за то же время подорожать в два или три раза. Книги и мебель не так быстро дорожают, но спрос на них стабилен», — рассказывает Павел Кудрявцев. Доходность раритетных художественных и исторических фотографий в среднем составляет 10% в год, добавляет Анна Швец. А вот раритетное оружие, по данным исследовательской компании Art Market Research, ежегодно дорожает на 10–25%

Самый большой потенциал роста цены у тех предметов антиквариата, которые еще не стали массовым явлением на этом рынке. Пример тому — старинные бумажные деньги, которые стабильно показывают доходность 30% годовых, говорит Илья Горянов. А вот картины, монеты и награды постепенно перестают быть привлекательными для инвесторов, за исключением тех, которые существуют в строго ограниченном количестве, отмечает эксперт.​

Фото: Наталья Михайлова / ТАСС

Как стать инвестором

Собеседники РБК сходятся во мнении, что, несмотря на широкий диапазон цен на антиквариат (он нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей), наиболее прибыльные инвестиции в эти активы требуют крупных вложений от коллекционера. Это делает покупку старинных предметов искусства и быта прерогативой состоятельных клиентов. Согласно исследованию Государственного института искусствознания, игроков антикварного рынка, готовых делать крупные вложения (свыше 1 млн руб.), совсем немного — около 4,3% от общего количества. При этом 14% инвесторов готовы потратить на антиквариат от 100 тыс. до 1 млн руб., 30,9% — от 10 тыс. до 100 тыс. руб., а 18,7% — до 10 тыс. руб. «По-настоящему крупных игроков среди россиян не наблюдается. Из списка топ-200 мировых коллекционеров только трое — россияне. При этом серьезные коллекционеры отправляются за крупной добычей в Лондон или Нью-Йорк», — объясняет Анна Швец.

Элитарность инвестиций в антиквариат подтверждает и тот факт, что услуги арт-банкинга (банковская услуга по сопровождению инвестиционных сделок на арт-рынке) предлагают только в подразделениях банков для состоятельных клиентов. Из топ-15 участников рынка private banking в России, по версии Frank Research Group, о наличии такой услуги РБК сообщили в Сбербанке, ВТБ24, ЮниКредит Банке, «Уралсибе», Альфа-банке, Газпромбанке и банке «Санкт-Петербург». Сервис арт-банкинга включает в себя оценку и экспертизу, помощь в составлении коллекции, заключении сделки, в том числе на международном уровне, а также участие в аукционах, транспортировку, страхование и хранение антиквариата в охраняемых депозитариях с необходимыми температурными условиями.

Основным преимуществом арт-банкинга является то, что он упрощает коллекционеру процесс организации сделки, отмечает Владимир Богданов. При самостоятельной покупке антиквариата инвестору придется заниматься оформлением документов самому, что потребует изучения деталей соответствующего законодательства. «Надо будет, например, учитывать, что российские законы запрещают вывоз из страны различных предметов искусства и обихода возрастом от ста лет и старше», — объясняет Богданов. Илья Горянов напоминает, что законодательство также запрещает продажу орденов и наград, относящихся к советскому периоду после 1917 года, равно как и продажу раритетного огнестрельного оружия, если оно все еще в рабочем состоянии.

Опрошенные РБК специалисты также отмечают, что, как и в случае с инвестициями на фондовых биржах, инвестору в антиквариат придется все время держать руку на пульсе рынка, отслеживая изменение конъюнктуры на нем. Тенденции и возможности арт-рынка можно отслеживать по поведению нью-йоркского «семейства» индексов Mei-Moses All Art index, а для понимания, в какие конкретно активы нужно инвестировать, необходимо изучать каталоги и следить за ходом торгов на аукционах. Первые шаги помогут сделать специализированные курсы — например, серия из 20 лекций в Институте арт-бизнеса и антиквариата. Более глубокое погружение в рынок предполагает обучение уже в течение года, причем занятия проходят в этом же институте вечером либо дистанционно. Ознакомиться с календарем предстоящих торгов и аукционов в России можно, например, на профильных сайтах Artinvetment.ru и аукционного дома «Гелос». Среди зарубежных аукционов самыми крупными считаются Sotheby's, Christie's и MacDougall's — их сайты также обязательны для постоянного мониторинга, сходятся во мнении эксперты.