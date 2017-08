Два кольца, один конец

В чем причина последних успехов сирийской армии

Сирийская армия стремительно продвигается на восток, зажав террористов в двух котлах в центре страны. Успех эксперты объясняют недавним созданием на территории страны зон безопасности

Два анклава террористов

Армия, лояльная президенту Сирии Башару Асаду, с начала августа развивает успешное наступление на позиции террористов ИГ (запрещенная в России организация) в центральной части страны, в провинциях Хомс и Хама. В четверг, 24 августа, сирийская армия и ее союзники, включая спонсируемые Ираном отряды, при поддержке c воздуха российских ВКС окружили крупный анклав боевиков ИГ западнее города Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Террористы заблокированы на участке площадью 2 тыс. кв. км, передает телеканал Almayadeen.

17 августа армии Асада и ее союзникам удалось сомкнуть кольцо вокруг другого, так называемого западного анклава игиловцев: он занимает площадь 3 тыс. кв. км и расположен к юго-западу от города Итрия на востоке провинции Хама​.

Загнать террористов в восточный котел «Силам тигра» (подразделение специального назначения сирийской армии) удалось после освобождения Эс-Сухны — последнего крупного оплота ИГ в провинции Хомс. После чего находящиеся к северу от города подразделения сирийской армии встретились с армейскими подразделениями, наступающими со стороны южных районов провинции Ракка.

Эс-Сухна — стратегически важный пункт, расположенный на трассе, соединяющей Хомс с Дейр-эз-Зором, последним крупным сирийским городом в одноименной провинции, удерживаемым террористами ИГ в Сирии. Взяв под контроль трассу, войска Асада перекрыли оказавшимся в окружении игиловцам единственный путь отступления на восток страны. Кроме того, Эс-Сухна является отправной точкой для развития наступления на Дейр-эз-Зор.

«Сирийские войска соединились в достаточно глубоком тылу основной группировки ИГ и отсекли ее от линии коммуникации с Дейр-эз-Зором и вообще с долиной Евфрата, где находилась основная логистическая база боевиков», — отметил полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По прогнозам эксперта, находящиеся в восточном котле игиловцы будут уничтожены «в обозримом будущем».

По оценкам Генерального штаба ВС России, численность группировки ИГ в Сирии в настоящее время превышает 9 тыс. боевиков, еще 15 тыс. находятся в распоряжении запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра». По словам начальника главного управления Генштаба Игоря Коробова, боевики сосредоточены «в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат».

Зоны заработали

Успехи правительственных войск в централь​ной части Сирии, как отмечают эксперты Institute for the Study of War (ISW), обусловлены созданием зон деэскалации, которое позволило перебросить часть сил сирийской армии на борьбу с ИГ. Мураховский согласен с тем, что успешное наступление армии Асада связано со спадом напряженности на фронтах на западе и приостановкой активных боевых действий между сирийской армией и вооруженной оппозицией в районе зон деэскалации. «Высвободились весьма значительные силы и средства сирийских правительственных войск и их союзников, а это наиболее подготовленные военные формирования, которые теперь используются на решающих направлениях», — объяснил военный эксперт.

Меморандум о создании четырех зон деэскалации был подписан в Астане 4 мая этого года. Зоны функционируют с конца июля в трех районах: к северу от города Хомс, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и на юге страны. В зонах деэскалации действует режим прекращения огня между правительственными войсками и их союзниками и умеренной вооруженной оппозицией, однако перемирие не распространяется на террористические группировки, в том числе ИГ и «Джабхат ан-Нусра». Работа над созданием четвертой зоны в Идлибе продолжается. ​Как сообщил в среду, 23 августа​, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов после консультаций с турецким коллегой Седатом Оналом, Турция и Россия условились «активизировать усилия по согласованию четвертой зоны в Идлибе», передал ТАСС.

«В Сирии нам удалось, отделив одних от других (умеренную оппозицию от террористов), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — рапортовал министр обороны России Сергей Шойгу 23 августа (цитата по «Интерфаксу»). ​​

Эксперты ISW указывают на то, что Дамаск, Москва и Тегеран развивают активное наступление на восток, чтобы как можно быстрее разместить правительственные войска вдоль правого берега реки Евфрат и тем самым заблокировать продвижение туда отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), которые поддерживают США. SDF могут развить наступление в сторону Дейр-эз-Зора после взятия Ракки (самопровозглашенной столицы ИГ), осаду которой SDF ведут уже несколько месяцев.

Эксперты ISW объясняют стремительное продвижение войск Асада в сторону Дейр-эз-Зора тем, что армия недостаточно тщательно зачищает отбитые у боевиков территории. Эксперты указывают на то, что это позволяет ИГ оставлять здесь спящие ячейки, которые могут атаковать в будущем. «Личного состава сирийской армии и их союзников в настоящее время недостаточно для удерживания освобожденных территорий в долгосрочной перспективе», — отмечают эксперты.