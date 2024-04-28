Новосибирский «Новоколледж» объявил о прекращении работы

Фото: Новоколледж

Новосибирское частное образовательное учреждение «Новоколледж» закроется с июля 2024 года, после окончания учебного года, выпускного и оформления всех документов, сообщается в его телеграм-канале. Также закроются его проекты — «Новошкола» и школа иностранных языков «Инотекст».

В заявлении говорится, что на протяжении всего последнего года колледж подвергался проверкам от разных ведомств, что сделало его работу невозможной. Решение о закрытии приняли собственники, заявил «Коммерсанту» директор АНО ПО «Новоколледж» Юрий Лобанов.

«Они не видят возможности делать качественный продукт в существующих условиях — многочисленные проверки, различные формы административного давления. Я это решение поддерживаю. Работать как-то средне мы не можем», — сказал он.

В разговоре с НГС Лобанов добавил, что юридическая процедура ликвидации учреждения пока не запущена. Он допустил, что колледж продолжат работу, если появятся педагоги, готовые взять на себя управление проектом. В случае закрытия студентов переведут в другие образовательные учреждения. У «Новоколледжа» пять филиалов, где учатся около тысячи студентов.

«Новоколледж» был образован в сентябре 2021 года. В январе 2023-го основатель учреждения Сеогей Чернышов (внесен в реестр иноагентов) сообщал, что на учреждение пожаловались региональному уполномоченному по правам детей, обвинив его в «антипатриотических беседах». В мае того же года Минюст признал Чернышова иноагентом, заявив, что он распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей. Чернышов покинул административные должности в учебном заведении, а колледж возглавил Лобанов.

В мае 2023 года на «Новоколледж» завели три дела об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без необходимой лицензии), ч. 1 ст. 19.30 (нарушение правил оказания платных образовательных услуг) и ч. 1 ст. 20.35 (нарушение требований к антитеррористической деятельности объектов), руководство связывало это в том числе с отказом проводить «Разговоры о важном». Суд оштрафовал учреждение на 50 тыс. руб. В июне колледжу отказали в выдаче государственной аккредитации, он лишился лицензии на выдачу диплома.