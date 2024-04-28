 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Axios узнал кандидата Трампа на пост вице-президента США

Axios назвал губернатора Северной Дакоты возможным вице-президентом Трампа
Сюжет
Выборы президента США
Вице-президентом США при победе Дональда Трампа может стать губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергам, пишет Axios. По словам источников портала, республиканец может привлечь поддержку умеренных избирателей
Дуглас Бёргам и Дональд&nbsp;Трамп
Дуглас Бёргам и Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Губернатор Северной Дакоты, республиканец Дуглас Бергам является возможным кандидатом на пост вице-президента США в случае победы Дональда Трампа, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в штабе экс-президента США считают Бергама «безопасным кандидатом для привлечения поддержки умеренных избирателей». В качестве подтверждения своих слов источники приводят совместный пасхальный бранч семей Трампа и Бергама в резиденции Мар-а-Лаго, а также частые упоминания имени губернатора в дискуссиях республиканцев. Еще два собеседника Axios рассказали, что Трампу нравится взвешенное поведение Бергама и его губернаторский опыт.

Как пишет портал, личные качества 67-летнего Бергама схожи с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом, которому Трамп предложил эту должность во время его нахождения на посту губернатора Индианы.

Представители Трампа и Бергама отказались от комментариев Axios.

Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images
Губернатор Северной Дакоты принимал участие в нынешней предвыборной кампании, однако снял свою кандидатуру в декабре 2023 года. Как сообщал Би-би-си, поводом стали неудачные дебаты на праймериз. Тогда он раскритиковал Национальный комитет Республиканской партии за его требования к дебатам. Вскоре после этого Трамп намекнул, что планирует привлечь Бергама «к важной роли в администрации в случае своей победы на выборах», пишет Axios. По данным портала, губернатор Северной Дакоты солидарен с экс-президентом США по многим вопросам, в том числе об абортах.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Основными кандидатами на них являются республиканец Трамп и демократ Джо Байден, который в настоящий момент занимает пост главы государства.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова
выборы президента США США Дональд Трамп вице-президент Джо Байден
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Выборы в США. На что может повлиять «красный конгресс»
Политика
Стивен Спилберг принял участие в предвыборной кампании Байдена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Слишкович фразой «Анчелотти трясется» оценил последние матчи «Спартака» Спорт, 20:05
Новосибирский «Новоколледж» объявил о прекращении работы Общество, 20:04
FT узнала о желании сторонников Джонсона и Трасс сместить Сунака с поста Политика, 19:48
Сальдо сообщил о гибели двух человек при обстреле в Херсонской области Политика, 19:40
«Автодор» после пробок на М-12 призвал водителей заправляться заранее Общество, 19:38
Axios узнал кандидата Трампа на пост вице-президента США Политика, 19:22
Тренер «Локомотива» не увидел пользы в выходе Дзюбы против «Спартака» Спорт, 19:19
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Запорожье произошел второй взрыв за день Политика, 19:13
В Армении протестующие перекрыли трактором трассу в Иран Политика, 19:00
В Турции назвали сделки с Россией спасением от энергетического кризиса Экономика, 18:40
Мирра Андреева победила чемпионку Уимблдона на крупном турнире в Мадриде Спорт, 18:30
В азербайджанской Нахичевани при взрыве боеприпаса погибли два человека Общество, 18:21
«Спартак» победил «Локомотив» Спорт, 18:13
Боррель заявил, что европейцы «не пойдут умирать за Донбасс» Политика, 18:10