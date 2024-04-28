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Политика ,  
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FT узнала о желании сторонников Джонсона и Трасс сместить Сунака с поста

FT: консерваторы попытаются сместить Сунака с поста премьера Британии
Часть тори постараются инициировать процедуру вотума недоверия Риши Сунаку после местных выборов 2 мая, пишет FT. Большинство консерваторов считают такие планы безумными, в кабмине сравнили их с «прыжком из самолета без парашюта»
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Toby Melville / Reuters)

Некоторые депутаты из правящей Консервативной партии Великобритании после местных выборов 2 мая могут попытаться сместить с должности своего лидера, премьер-министра Риши Сунака, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Большая часть тори уверены, что позиция Сунака не пошатнется даже в том случае, если выборы приведут к «ужасным результатам» — значительным потерям консерваторов в местных советах и мэриях (как полагают эксперты из Плимутского университета, они могут лишиться 500 из примерно 900 мест). Однако группа парламентариев и бывших чиновников, среди которых есть сторонники экс-премьеров Бориса Джонсона и Лиз Трасс, готовят «план по дестабилизации», который хотят привести в действие после объявления итогов голосования в Англии и Уэльсе.

Депутаты, по данным FT, попытаются инициировать процедуру вотума недоверия Сунаку. Для этого необходимы 52 обращения тори в профильный парламентский комитет. Один из консерваторов, который поговорил с газетой на условиях анонимности, отрицает существование подобных планов, но допускает, что некоторые члены партии могут выступить против того, чтобы Сунак продолжал занимать свой пост, и сплотиться вокруг альтернативного кандидата.

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Риши Сунак

Многие тори считают называют разговоры о возможной попытке сместить премьера «безумием», особенно в преддверии парламентских выборов (должны пройти до января 2025 года). FT отмечает, что «жизнеспособной альтернативы» Сунаку сейчас нет, хотя некоторые консерваторы видят в качестве «компромисного кандидата» лидера Палаты общин Пенни Мордонт. По данным газеты, на этой неделе глава МВД Джеймс Клеверли предупредил парламентариев, что попытка сместить премьера будет равна «прыжку из самолета без парашюта».

По данным Bloomberg, обсуждения о возможной замене Риши Сунака идут в парламенте несколько месяцев. Их спровоцировала «серия ошибок, которые разоблачили неспособность Сунака принимать быстрые политические решения», в том числе обещание урезать налоги, которое лейбористы называют необоснованно амбициозным, и споры вокруг расистских высказываний одного из спонсоров партии тори Фрэнка Хестера. Как писала The Guardian, в разговоре с коллегами он оскорбил депутата палаты общин Дайан Эббот, первую чернокожую женщину в парламенте.

Сунак возглавил британское правительство в октябре 2022 года в возрасте 42 лет. До этого он был канцлером казначейства в правительстве Бориса Джонсона. Предшественницей Сунака на посту премьера была Лиз Трасс, которая объявила об отставке спустя 44 дня после вступления в должность, признав, что не справилась со стоявшими перед ней задачами.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Риши Сунак Великобритания местные выборы премьер-министр консерваторы Консервативная партия тори Борис Джонсон Лиз Трасс
Джонсон Борис фото

Джонсон Борис

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
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