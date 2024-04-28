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В Британии начнут задерживать просителей убежища для депортации в Руанду

В Британии с 29 апреля начнут задерживать мигрантов для депортации в Руанду
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

МВД Великобритании с понедельника, 29 апреля, начнет операцию по задержанию просителей убежища для их депортации в Руанду в рамках нового закона, сообщает The Guardian.

По данным газеты, беженцев будут задерживать в отделениях иммиграционной службы и других местах по всей стране. Власти планируют держать задержанных под стражей до момента их отправления в Руанду.

The Guardian отмечает, что начало операции связано с предстоящими муниципальными выборами в Великобритании, которые должны пройти 2 мая. Принятые меры помогут премьер-министру Риши Сунаку усилить его заявления о борьбе с нелегальной миграцией, пишет издание.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

22 апреля британский парламент одобрил законопроект, разрешающий властям страны депортировать нелегальных мигрантов в Руанду. Там они должны ожидать решения Лондона о предоставлении им убежища.

Сунак заявил, что депортации начнутся через 10–12 недель. По его словам, правительство наняло коммерческие чартерные авиарейсы и выделило персонал, который будет сопровождать беженцев в Руанду. «Никаких «если», никаких «но». Эти рейсы полетят в Руанду», — сказал премьер.

Работа над законопроектом о высылке нелегальных мигрантов в третьи страны на время, пока рассматриваются их прошения об убежище, началась в марте 2021 года. Весной 2022 года правительство Великобритании заключило с Руандой сделку по отправке нелегалов.

По данным The Guardian, с начала 2024 года более 6 тыс. человек пересекли пролив Ла-Манш. Многие из мигрантов используют для этого маленькие лодки, переправа на которых опасна.

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Великобритания Руанда мигранты депортация
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