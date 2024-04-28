В автономии Нахичевань при взрыве армянского боеприпаса погибли двое мужчин

В азербайджанской Нахичевани при взрыве боеприпаса погибли два человека

В Нахичеванской автономии Азербайджана погибли два человека при взрыве боеприпаса, сообщает Report.az со ссылкой на совместное заявление азербайджанских Генпрокуратуры, МВД и Агентства по разминированию.

Инцидент произошел в Садаракском районе республики. В результате погибли Вилаят Рзаев 1951 года рождения и Адам Алиев 1970 года рождения.

В азербайджанских ведомствах заявили, что боеприпас, который взорвался, был некогда выпущен Арменией в ходе обстрела села Гараагадж Садаракского района.

Местная прокуратура начала расследование по факту происшествия.

Нахичеванская автономная республика — эксклав Азербайджана и отделена от него территориями Армении.

Азербайджан и Армения ранее неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах.