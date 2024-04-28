«Спартак» победил «Локомотив»
«Спартак» победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошел в Тушине и завершился со счетом 3:2.
У «Спартака» забили Тео Бонгонда (44-я минута, с пенальти), Хесус Медина (56) и убежавший в контратаку Даниил Хлусевич (67).
У «Локомотива» отличились Тимур Сулейманов после розыгрыша углового (51) и Владислав Сарвели (71), подкарауливший отскочивший мяч.
«Спартак» продлил беспроигрышную серию после отставки Гильермо Абаскаля до четырех матчей — ранее «красно белые» сыграли две безголевые ничьи с «Зенитом» (в Кубке России) и ЦСКА, а также разгромили «Ростов» 5:1.
В московских дерби РПЛ «Спартак» не проигрывает уже 12 матчей, в том числе шесть в этом сезоне (три победы, три ничьи).
Бонгонда записал на свой счет два гола и передачу в двух последних матчах, хотя до этого 10 игр подряд в РПЛ не отмечался результативными действиями, пишет Opta.
У «Локомотива» прервалась шестиматчевая серия без поражений в РПЛ, в последний раз команда Михаила Галактионова проигрывала в турнире «Динамо» 3 марта (1:2).
В следующем туре «Спартак», поднявшийся с 42 очками на четвертое место, сыграет с «Пари НН» 5 мая, а «Локомотив» — с «Ростовом» 6 мая.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас