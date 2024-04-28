Матч на стадионе «красно-белых» завершился со счетом 3:2. У победителей отличились Тео Бонгонда, Хесус Медина и Даниил Хлусевич. «Спартак» не проигрывает после ухода Абаскаля и поднялся на четвертое место в РПЛ

Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»

«Спартак» победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел в Тушине и завершился со счетом 3:2.

У «Спартака» забили Тео Бонгонда (44-я минута, с пенальти), Хесус Медина (56) и убежавший в контратаку Даниил Хлусевич (67).

У «Локомотива» отличились Тимур Сулейманов после розыгрыша углового (51) и Владислав Сарвели (71), подкарауливший отскочивший мяч.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию после отставки Гильермо Абаскаля до четырех матчей — ранее «красно белые» сыграли две безголевые ничьи с «Зенитом» (в Кубке России) и ЦСКА, а также разгромили «Ростов» 5:1.

В московских дерби РПЛ «Спартак» не проигрывает уже 12 матчей, в том числе шесть в этом сезоне (три победы, три ничьи).

Бонгонда записал на свой счет два гола и передачу в двух последних матчах, хотя до этого 10 игр подряд в РПЛ не отмечался результативными действиями, пишет Opta.

У «Локомотива» прервалась шестиматчевая серия без поражений в РПЛ, в последний раз команда Михаила Галактионова проигрывала в турнире «Динамо» 3 марта (1:2).

В следующем туре «Спартак», поднявшийся с 42 очками на четвертое место, сыграет с «Пари НН» 5 мая, а «Локомотив» — с «Ростовом» 6 мая.