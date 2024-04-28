Умер украинский историк и автор книг о Древней Руси Петр Толочко

Украинский историк и автор книг о Древней Руси Петр Толочко умер в 86 лет

В 86 лет умер украинский историк Петр Толочко, который был автором многих книг о Древней Руси, пишет «Страна». В 2022 году он осудил начало военной операции на Украине

Пётр Толочко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В 86 лет умер украинский историк, археолог и автор книг о Древней Руси Петр Толочко, пишет издание «Страна». О его смерти также написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) депутат Верховной рады II созыва Дмитрий Степанюк.

«Он, на наш взгляд, стоит в одном ряду с такими не так давно ушедшими проукраинскими политиками и личностями, как Л.Лукьяненко, С.Хмара, Б.Ступка, Д.Павличко, Д.Гнатюк», — написал он.

Толочко родился 21 февраля 1938 года в селе Пристромы в Киевской области. Он окончил историко-философский факультет Киевского университета, аспирантуру Института археологии АН УССР, защитил докторскую диссертацию на тему «Киев и Киевская земля в период феодальной раздробленности Руси XII—XIII веков».

С 1987 по 2016 он возглавлял Институт археологии сначала при Академии наук УССР, а затем при НАН Украины, с 1989 по 2017 был ответственным редактором журнала «Археология», в 1993–1998 годы — вице президентом НАН Украины. Толочко являлся членом КПСС, народным депутатом Украины III и IV созывов от «Блока Юлии Тимошенко», иностранным членом Российской академии наук.

Он является автором более 300 научных и около 100 популярных публикаций, 25 монографий и свыше 200 публицистических и беллетристических работ. Благодаря его усилиям, было определено, что Киеву 1,5 тыс. лет, что на 200 лет больше, чем считали ранее. В своих работах историк писал, что в X веке Киев опережал по развитию другие европейские столицы. Большая часть его научной деятельности была посвящена истории Древней Руси.

Как пишет украинское издание «Телеграф», Толочко публиковал критические статьи на тему Евромайдана, называл себя частью «русского мира», но осудил военную операцию на Украине.