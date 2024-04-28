 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и оторвался от «Ливерпуля» на пять очков

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» 3:2 и оторвался от «Ливерпуля» на пять очков
Матч на стадионе «Тоттенхэма» закончился со счетом 2:3. Одержать победу «Арсеналу» помогли Букайо Сака, Кай Хаверц и автогол
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Фото: Dylan Martinez / Reuters

Лондонский «Арсенал» победил «Тоттенхэм» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 3:2.

У «Тоттенхэма» отличились Кристиан Ромеро (64-я минута) и Сон Хын Мин (87-я, с пенальти).

У «Арсенала» забили Букайо Сака (27-я) и Кай Хаверц (38-я), еще один мяч игрок «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг отправил в свои ворота.


МЮ пропустил с пенальти в концовке и упустил победу над аутсайдером АПЛ
Спорт
Игроки &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;

Все пять автоголов в матчах этих двух команд в АПЛ сделали игроки «Тоттенхэма», после чего «Арсенал» выходил вперед со счетом 1:0.

Сака в этом сезоне забил 15 голов в АПЛ — это его лучший результат в карьере. Он также стал первым англичанином, забившим «Тоттенхэму» в обоих матчах сезона, после Иана Райта в 1994 году.

Ромеро с пятью мячами стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ среди защитников.

«Тоттенхэм» стал 16-й командой АПЛ, пропустившей в этом сезоне 50 и более голов — для турнира с 20 командами это худший результат с 1910 года, когда таких клубов было 17.

«Арсенал» набрал 80 очков и продолжает лидировать в АПЛ, оторвавшись на пять очков от «Ливерпуля» за три тура до конца и на четыре балла — «Манчестер Сити», у которого две игры в запасе.

Следующим соперником «Арсенала» будет «Борнмут» 4 мая, а «Тоттенхэм» сыграет 2 мая с «Челси».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Арсенал Лондон Тоттенхэм
Материалы по теме
МЮ пропустил с пенальти в концовке и упустил победу над аутсайдером АПЛ
Спорт
«Манчестер Сити» разгромил аутсайдера и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Спорт
Клуб АПЛ второй раз в сезоне лишили очков за финансовые нарушения
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Мирра Андреева победила чемпионку Уимблдона на крупном турнире в Мадриде Спорт, 18:30
В азербайджанской Нахичевани при взрыве боеприпаса погибли два человека Общество, 18:21
«Спартак» победил «Локомотив» Спорт, 18:13
Боррель заявил, что европейцы «не пойдут умирать за Донбасс» Политика, 18:10
Умер украинский историк и автор книг о Древней Руси Петр Толочко Общество, 18:07
«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и оторвался от «Ливерпуля» на пять очков Спорт, 18:01
В Британии начнут задерживать просителей убежища для депортации в Руанду Политика, 17:56
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Управляемые ИИ болиды с трудом доехали до финиша в своей первой гонке Спорт, 17:32
Солиста «Коррозии металла» оштрафовали по статье о нацистской символике Общество, 17:17
Павлюченкова проиграла Касаткиной на крупном турнире в Мадриде Спорт, 16:56
Сырский заявил об отходе ВСУ «на новые рубежи» в ДНР Политика, 16:47
В «Пари НН» обсудят отставку Юрана после шести поражений подряд Спорт, 16:44
В Запорожье сообщили о повреждении промышленного объекта после взрыва Политика, 16:42
Адмирал США заявил о применении Китаем стратегии «лягушки в кипятке» Политика, 16:39