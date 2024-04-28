«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» 3:2 и оторвался от «Ливерпуля» на пять очков

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и оторвался от «Ливерпуля» на пять очков

Матч на стадионе «Тоттенхэма» закончился со счетом 2:3. Одержать победу «Арсеналу» помогли Букайо Сака, Кай Хаверц и автогол

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Лондонский «Арсенал» победил «Тоттенхэм» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 3:2.

У «Тоттенхэма» отличились Кристиан Ромеро (64-я минута) и Сон Хын Мин (87-я, с пенальти).

У «Арсенала» забили Букайо Сака (27-я) и Кай Хаверц (38-я), еще один мяч игрок «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг отправил в свои ворота.





Все пять автоголов в матчах этих двух команд в АПЛ сделали игроки «Тоттенхэма», после чего «Арсенал» выходил вперед со счетом 1:0.

Сака в этом сезоне забил 15 голов в АПЛ — это его лучший результат в карьере. Он также стал первым англичанином, забившим «Тоттенхэму» в обоих матчах сезона, после Иана Райта в 1994 году.

Ромеро с пятью мячами стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ среди защитников.

«Тоттенхэм» стал 16-й командой АПЛ, пропустившей в этом сезоне 50 и более голов — для турнира с 20 командами это худший результат с 1910 года, когда таких клубов было 17.

«Арсенал» набрал 80 очков и продолжает лидировать в АПЛ, оторвавшись на пять очков от «Ливерпуля» за три тура до конца и на четыре балла — «Манчестер Сити», у которого две игры в запасе.

Следующим соперником «Арсенала» будет «Борнмут» 4 мая, а «Тоттенхэм» сыграет 2 мая с «Челси».