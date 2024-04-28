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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье произошел второй взрыв за день

«Суспільне»: в Запорожье произошел второй взрыв за день
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошел взрыв, сообщает «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов.

Глава местной военной администрации Иван Федоров перед этим несколько раз писал, что в регионе объявлена воздушная тревога, и призывал граждан пройти в укрытия.

Ранее 28 апреля в результате взрыва в городе повреждения получил промышленный объект.

В Запорожье сообщили о повреждении промышленного объекта после взрыва
Политика
Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд других населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Запорожье произошел второй взрыв за день
В Запорожье произошел второй взрыв за день

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Теги
Запорожье Запорожская область взрывы Украина
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