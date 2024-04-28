В Запорожье произошел второй взрыв за день
В подконтрольном Украине городе Запорожье произошел взрыв, сообщает «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов.
Глава местной военной администрации Иван Федоров перед этим несколько раз писал, что в регионе объявлена воздушная тревога, и призывал граждан пройти в укрытия.
Ранее 28 апреля в результате взрыва в городе повреждения получил промышленный объект.
Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд других населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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