«Суспільне»: в Запорожье произошел второй взрыв за день

В Запорожье произошел второй взрыв за день

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошел взрыв, сообщает «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов.

Глава местной военной администрации Иван Федоров перед этим несколько раз писал, что в регионе объявлена воздушная тревога, и призывал граждан пройти в укрытия.

Ранее 28 апреля в результате взрыва в городе повреждения получил промышленный объект.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд других населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.