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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении протестующие перекрыли трактором трассу в Иран

В Армении протестующие из-за делимитации границы перекрыли трассу в Иран
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

В Армении протестующие перекрыли трактором трассу в Иран
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В Армении граждане перекрыли трактором участок трассы в Иран в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщило движение «Тавуш за Родину» на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Протестующие заблокировали движение по автодороге Армения — Иран в районе города Ехегнадзор.

«Sputnik Армения» пишет, что трассу перекрыли граждане на легковых автомобилях, трактор же используется лишь один. На видео, которое опубликовало издание, также видно только один трактор.

Полицейские потребовали от владельца трактора разблокировать движение, однако тот заявил, что машина сломалась, сообщает «Sputnik Армения».

В знак протеста граждане также перекрыли трассу Ереван — Гюмри, пишет издание.

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Фото:artsakh / Telegram

19 апреля МИД Армении сообщил, что страна достигла предварительной договоренности с Азербайджаном о демаркации на отдельном участке границы. Согласно договоренностям, Ереван должен отдать Баку четыре села в Тавушской области. В два из них — Воскепар и Киранц — прибыли военные для подготовки к делимитации и разминирования территории.

После этого, с 20 апреля, жители Тавушской области Армении начали блокировать дороги. По словам участников митинга, премьер Армении Никол Пашинян обещал, что Ереван не будет передавать Баку села в рамках процесса определения границ.

Договориться с протестующими пытались сотрудники полиции, позднее в село Киранц направили спецназ.

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