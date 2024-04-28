Тренер «Локомотива» не увидел пользы в выходе Дзюбы против «Спартака»

Артем Дзюба вышел на замену на 84-й минуте, но «Локомотив» все равно проиграл «Спартаку» со счетом 2:3. Михаил Галактионов заявил, что для контратак ему нужен более быстрый форвард

Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил после матча со «Спартаком», что посчитал правильным выпустить нападающего Артема Дзюбу в концовке матча со «Спартаком», но это не помогло избежать поражения. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

Дзюба в последний раз отыграл полный матч в Кубке России с «Балтикой» 14 марта, а в игре со «Спартаком» (2:3) в 26-м туре РПЛ в воскресенье вышел на замену на 84-й минуте.

На вопрос о том, почему у Дзюбы такой спад, Галактионов ответил: «Он пропустил много времени, были отрезки, когда он не давал пользы на поле. У нас в последнее время динамичная и мобильная атака, нас это устраивает».

Тренер отметил, что Дзюба — «игрок статусный», и ему непросто выпадать из коллектива. «Когда мы играем в контратаку, нужен более быстрый игрок. К сожалению, сегодня Артем в концовке не принес пользы», — добавил Галактионов.

У 35-летнего Дзюбы четыре гола и четыре передачи в 26 матчах сезона. Его контракт истекает в июне.

«Локомотив» проиграл в РПЛ впервые с 3 марта и идет на пятом месте в турнирной таблице.