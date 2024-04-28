«Автодор» после пробок на М-12 призвал водителей заправляться заранее

«Автодор» призвал заправляться заранее после сообщений об очередях на М-12

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Водителям перед поездками по трассам следует заправляться заранее, когда уровень бензина в баке достиг половины, рекомендовал «Автодор».

«Чтобы не ждать в очереди, заправляйтесь заранее. Останавливайтесь на АЗС уже на уровне 40-50% бензина в баке», — говорится в сообщении госкомпании в телеграм-канале.

В «Автодоре» отметили, что расход топлива у всех машин примерно одинаковый и бензин заканчивается, как правило, на одних и тех же участках дороги. Из-за этого на некоторых заправках могут образовываться очереди, в то время как другие остаются свободными.

Телеграм-канал Mash ранее сообщил, что на трассе М-12 «Восток» образовались «километровые пробки» из-за очередей на заправки.

В частности, по данным телеграм-канала, очередь в несколько километров встала под городом Сергач в Нижегородской области.