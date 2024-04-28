 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Автодор» после пробок на М-12 призвал водителей заправляться заранее

«Автодор» призвал заправляться заранее после сообщений об очередях на М-12

«Автодор» после пробок на М-12 призвал водителей заправляться заранее
Video

Водителям перед поездками по трассам следует заправляться заранее, когда уровень бензина в баке достиг половины, рекомендовал «Автодор».

«Чтобы не ждать в очереди, заправляйтесь заранее. Останавливайтесь на АЗС уже на уровне 40-50% бензина в баке», — говорится в сообщении госкомпании в телеграм-канале.

В «Автодоре» отметили, что расход топлива у всех машин примерно одинаковый и бензин заканчивается, как правило, на одних и тех же участках дороги. Из-за этого на некоторых заправках могут образовываться очереди, в то время как другие остаются свободными.

На трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы образовалась пробка в 10 км
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Телеграм-канал Mash ранее сообщил, что на трассе М-12 «Восток» образовались «километровые пробки» из-за очередей на заправки.

В частности, по данным телеграм-канала, очередь в несколько километров встала под городом Сергач в Нижегородской области.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Автодор пробки М-12 АЗС
Материалы по теме
На границе России и Казахстана встали в пробке 280 грузовиков
Общество
На трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы образовалась пробка в 10 км
Общество
Москва встала в пробках до 10 баллов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Слишкович фразой «Анчелотти трясется» оценил последние матчи «Спартака» Спорт, 20:05
Новосибирский «Новоколледж» объявил о прекращении работы Общество, 20:04
FT узнала о желании сторонников Джонсона и Трасс сместить Сунака с поста Политика, 19:48
Сальдо сообщил о гибели двух человек при обстреле в Херсонской области Политика, 19:40
«Автодор» после пробок на М-12 призвал водителей заправляться заранее Общество, 19:38
Axios узнал кандидата Трампа на пост вице-президента США Политика, 19:22
Тренер «Локомотива» не увидел пользы в выходе Дзюбы против «Спартака» Спорт, 19:19
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Запорожье произошел второй взрыв за день Политика, 19:13
В Армении протестующие перекрыли трактором трассу в Иран Политика, 19:00
В Турции назвали сделки с Россией спасением от энергетического кризиса Экономика, 18:40
Мирра Андреева победила чемпионку Уимблдона на крупном турнире в Мадриде Спорт, 18:30
В азербайджанской Нахичевани при взрыве боеприпаса погибли два человека Общество, 18:21
«Спартак» победил «Локомотив» Спорт, 18:13
Боррель заявил, что европейцы «не пойдут умирать за Донбасс» Политика, 18:10