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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил, что европейцы «не пойдут умирать за Донбасс»

Боррель: европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но будут помогать Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС может помочь украинцам «перестать умирать за Донбасс», обязался поддерживать Украину и будет делать это до окончания военных действий, «которое, к сожалению, не скоро наступит», заявил Боррель. Москва осуждает помощь Киеву
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Европа с самого начала военного конфликта России и Украины пообещала, что будет поддерживать Киев, и поэтому должна оказывать помощь украинской стороне до конца боевых действий, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он выступил на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, трансляция шла в X (бывшая Twitter).

Боррель напомнил, что ездил в Донбасс в январе 2022 года и встречался с украинским премьером Денисом Шмыгалем. По словам дипломата, украинские чиновники сказали ему, что готовятся ко вводу российских войск и спросили, что будет делать Евросоюз: призовет Украину сдаться или поможет поставками необходимого оружия. Боррель признался, что в тот момент не смог ответить на вопрос, но позже, когда начались бои, Европа заявила, что будет поддерживать Киев.

«И мы продолжаем поддержку, иначе история пошла бы по другому пути <...> Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс», — сказал Боррель. Он пообещал, что ЕС будет помогать Украине до окончания военных действий, «которое, к сожалению, не скоро наступит».

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В середине марта Боррель заявил, что речи о том, должны ли европейцы или американцы «умереть за Донбасс», не идет.  По его словам, главное — это продолжение поставок необходимой помощи, чтобы «украинцы перестали умирать за Донбасс и остальные части своей страны». Глава дипломатии ЕС выступал вскоре после того как президент Франции Эмманюэль Макрон допустил появление на Украине западных войск.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выражал похожую с Боррелем позицию, отмечая, что страны альянса могут предоставить Киеву вооружение, в том числе системы ПВО, но обеспечить себя необходимым количеством военных Украина должна сама. Украинские власти подчеркивали, что нуждаются в военной помощи Запада, но никогда не просили отправить ей солдат.

Российская сторона требует прекратить поставки Украине военной и финансовой помощи, но заявляет, что они не помешают ее целям. Кремль предупреждал, что появление военных НАТО на украинской территории приведет к прямому конфликту с Россией.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Жозеп Боррель Донбасс Украина военная помощь
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