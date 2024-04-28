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Мирра Андреева победила чемпионку Уимблдона на крупном турнире в Мадриде

Мирра Андреева победила чемпионку Уимблдона Вондроушову на турнире в Мадриде
Россиянка уверенно обыграла седьмую ракетку мира Вондроушову в двух сетах и вышла в четвертый круг, повторив успех прошлого года
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева второй раз в карьере вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде.

В матче третьего круга россиянка, 43-я ракетка мира, победила чешку Маркету Вондроушову (7-я) со счетом 7:5, 6:1.

Вондроушова в прошлом году выиграла Уимблдон.

Следующая соперница Андреевой, которой в понедельник исполнится 17 лет, определится в противостоянии Джасмин Паолини (Италия) и Каролин Гарсии (Франция).

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В прошлом году Андреева дошла до четвертого круга в Мадриде, став самой молодой теннисисткой в 1/8 финала на турнирах уровня WTA-1000 с момента реформы соревнований в 2009 году. На тот момент Андреева была 194-й в рейтинге.

Ранее в 1/8 финала турнира в Мадриде также вышла первая ракетка России Дарья Касаткина.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €7,68 млн.

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Анна Сатдинова
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