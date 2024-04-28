Мирра Андреева победила чемпионку Уимблдона на крупном турнире в Мадриде
Российская теннисистка Мирра Андреева второй раз в карьере вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде.
В матче третьего круга россиянка, 43-я ракетка мира, победила чешку Маркету Вондроушову (7-я) со счетом 7:5, 6:1.
Вондроушова в прошлом году выиграла Уимблдон.
Следующая соперница Андреевой, которой в понедельник исполнится 17 лет, определится в противостоянии Джасмин Паолини (Италия) и Каролин Гарсии (Франция).
В прошлом году Андреева дошла до четвертого круга в Мадриде, став самой молодой теннисисткой в 1/8 финала на турнирах уровня WTA-1000 с момента реформы соревнований в 2009 году. На тот момент Андреева была 194-й в рейтинге.
Ранее в 1/8 финала турнира в Мадриде также вышла первая ракетка России Дарья Касаткина.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €7,68 млн.
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