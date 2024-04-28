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В Турции назвали сделки с Россией спасением от энергетического кризиса

Глава Минэнерго Турции Байрактар: сделки с Россией помогли избежать кризиса
«Конкурентные» сделки с Москвой помогли Анкаре избежать энергокризиса после начала военной операции на Украине, заявил глава Минэнерго Турции. Вместе с тем он сообщил о переговорах с американской ExxonMobil по покупке СПГ
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

«Конкурентные» энергетические сделки с Москвой помогли Анкаре избежать кризиса, который охватил крупнейшие европейские страны после начала военной операции на Украине, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью газете Financial Times (FT).

«Для обеспечения энергетической безопасности нам нужно откуда-то брать газ. Это может быть Россия, это может быть Азербайджан, это может быть Иран, или поставки СПГ [из других стран]», — сказал он, добавив, что «нужно исходить из конкурентных преимуществ — какой газ дешевле?»

Правительство Турции ведет переговоры с американской компанией ExxonMobil о многомиллиардной сделке по покупке СПГ, поскольку Анкара стремится снизить свою зависимость от российских энергоносителей, пишет FT. Байрактар объяснил это необходимостью создать «новый портфель поставок», который исключает зависимость «от какого-либо одного партнера». По его словам, в 2023 году около 30% турецкого импорта составлял СПГ по сравнению с 15% в 2014 году.

На долю импорта природного газа из России пришлось более 40% в 2023 году, сегодня Москва является крупнейшим поставщиком этого ресурса, пишет газета. Анкара также заключила долгосрочные соглашения о поставках СПГ с Алжиром и Оманом.

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Фото:Сергей Красноухов / ТАСС
После начала военной операции ЕС ввел эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, однако трубопроводный газ и СПГ запрет не затронул. В 2023 году доля России в поставках газа Европе сократилась примерно до 13% по сравнению с 40–50% в 2021 году. Причиной стало прекращение поставок через «Северный поток 1» и «Ямал — Европа».

Страны ЕС планируют включить запрет на поставки СПГ из России в 14-й пакет санкций, заявлял глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем. В Кремле предупредили о рисках роста цен на газ для европейских потребителей из-за попыток «выдавливания» России с энергетических рынков. Российская сторона называет санкции незаконными и заявляет о планах искать пути их преодоления.

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Юлия Овчинникова
Турция Украина Россия Минэнерго
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