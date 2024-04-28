 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сальдо сообщил о гибели двух человек при обстреле в Херсонской области

Губернатор Херсонской области сообщил о гибели двух человек при обстреле ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Каховку, Новую Каховку и Днепряны, погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, ранены еще два человека, их госпитализировали

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Каховку и Новую Каховку, а также поселок Днепряны, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, погибли два человека в Днепрянах, в Новой Каховке под обстрел попали жилые кварталы, пострадала женщина. Еще один человек получил ранение в Каховке. Пострадавших госпитализировали, добавил Сальдо.

Власти Херсонской области сообщают о периодических обстрелах и атаках беспилотников. В частности, 26 апреля были обстреляны Каховка, Новая Каховка и поселок Горностаевка. Погибли два человека, еще двое получили ранения, повреждены три жилых дома.

24 апреля в регионе объявляли режим ракетной опасности, из-за чего на 11 минут перекрывалось движение по Крымскому мосту.

Сальдо сообщил о гибели двух человек при обстреле в Херсонской области
Сальдо сообщил о гибели двух человек при обстреле в Херсонской области

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Херсонская область Владимир Сальдо
Материалы по теме
При обстреле в Херсонской области погиб один человек
Общество
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Политика
Власти Херсонской области сообщили о гибели человека при обстреле Алешек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Слишкович фразой «Анчелотти трясется» оценил последние матчи «Спартака» Спорт, 20:05
Новосибирский «Новоколледж» объявил о прекращении работы Общество, 20:04
FT узнала о желании сторонников Джонсона и Трасс сместить Сунака с поста Политика, 19:48
Сальдо сообщил о гибели двух человек при обстреле в Херсонской области Политика, 19:40
«Автодор» после пробок на М-12 призвал водителей заправляться заранее Общество, 19:38
Axios узнал кандидата Трампа на пост вице-президента США Политика, 19:22
Тренер «Локомотива» не увидел пользы в выходе Дзюбы против «Спартака» Спорт, 19:19
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Запорожье произошел второй взрыв за день Политика, 19:13
В Армении протестующие перекрыли трактором трассу в Иран Политика, 19:00
В Турции назвали сделки с Россией спасением от энергетического кризиса Экономика, 18:40
Мирра Андреева победила чемпионку Уимблдона на крупном турнире в Мадриде Спорт, 18:30
В азербайджанской Нахичевани при взрыве боеприпаса погибли два человека Общество, 18:21
«Спартак» победил «Локомотив» Спорт, 18:13
Боррель заявил, что европейцы «не пойдут умирать за Донбасс» Политика, 18:10