Губернатор Херсонской области сообщил о гибели двух человек при обстреле ВСУ

Сальдо сообщил о гибели двух человек при обстреле в Херсонской области

ВСУ обстреляли Каховку, Новую Каховку и Днепряны, погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, ранены еще два человека, их госпитализировали

Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Каховку и Новую Каховку, а также поселок Днепряны, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, погибли два человека в Днепрянах, в Новой Каховке под обстрел попали жилые кварталы, пострадала женщина. Еще один человек получил ранение в Каховке. Пострадавших госпитализировали, добавил Сальдо.

Власти Херсонской области сообщают о периодических обстрелах и атаках беспилотников. В частности, 26 апреля были обстреляны Каховка, Новая Каховка и поселок Горностаевка. Погибли два человека, еще двое получили ранения, повреждены три жилых дома.

24 апреля в регионе объявляли режим ракетной опасности, из-за чего на 11 минут перекрывалось движение по Крымскому мосту.