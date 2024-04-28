Сальдо сообщил о гибели двух человек при обстреле в Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Каховку и Новую Каховку, а также поселок Днепряны, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, погибли два человека в Днепрянах, в Новой Каховке под обстрел попали жилые кварталы, пострадала женщина. Еще один человек получил ранение в Каховке. Пострадавших госпитализировали, добавил Сальдо.
Власти Херсонской области сообщают о периодических обстрелах и атаках беспилотников. В частности, 26 апреля были обстреляны Каховка, Новая Каховка и поселок Горностаевка. Погибли два человека, еще двое получили ранения, повреждены три жилых дома.
24 апреля в регионе объявляли режим ракетной опасности, из-за чего на 11 минут перекрывалось движение по Крымскому мосту.
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