Слишкович фразой «Анчелотти трясется» оценил последние матчи «Спартака»

Тренер «Спартака» пошутил, что Анчелотти уже трясется из-за его успехов

«Спартак» под руководством Владимира Слишковича выиграл два матча и дважды сыграл вничью. Босниец говорит, что не думает о том, останется ли главным тренером команды, и просто делает свою работу

Владимир Слишкович (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что не думает о возможности возглавить команду на постоянной основе, и пошутил по поводу беспроигрышной серии под его руководством. Слова тренера приводит «Чемпионат».

Слишкович руководит командой с 14 апреля, когда «красно-белые» отправили в отставку Гильермо Абаскаля. После этого «Спартак» сыграл нулевые ничьи с «Зенитом» и ЦСКА, разгромил «Ростов» (5:1) и победил «Локомотив» (3:2).

На вопрос о том, что он не проигрывает со «Спартаком», Слишкович со смехом сказал: «Анчелотти трясется».

По словам Слишковича, он не думает о том, чтобы остаться главным тренером, но ему «никто не верит».

«Но я правда об этом не думаю. Руководство попросило меня сделать работу настолько хорошо, насколько я смогу. Я стараюсь. Какой бы выбор ни сделало руководство клуба, это будет лучший выбор», — отметил Слишкович.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от идущего третьим «Динамо» на два очка.

Босниец Слишкович на протяжении тренерской карьеры в основном работал ассистентом или с юношескими командами.

Карло Анчелотти — главный тренер мадридского «Реала».