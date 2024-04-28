Слишкович фразой «Анчелотти трясется» оценил последние матчи «Спартака»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что не думает о возможности возглавить команду на постоянной основе, и пошутил по поводу беспроигрышной серии под его руководством. Слова тренера приводит «Чемпионат».
Слишкович руководит командой с 14 апреля, когда «красно-белые» отправили в отставку Гильермо Абаскаля. После этого «Спартак» сыграл нулевые ничьи с «Зенитом» и ЦСКА, разгромил «Ростов» (5:1) и победил «Локомотив» (3:2).
На вопрос о том, что он не проигрывает со «Спартаком», Слишкович со смехом сказал: «Анчелотти трясется».
По словам Слишковича, он не думает о том, чтобы остаться главным тренером, но ему «никто не верит».
«Но я правда об этом не думаю. Руководство попросило меня сделать работу настолько хорошо, насколько я смогу. Я стараюсь. Какой бы выбор ни сделало руководство клуба, это будет лучший выбор», — отметил Слишкович.
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от идущего третьим «Динамо» на два очка.
Босниец Слишкович на протяжении тренерской карьеры в основном работал ассистентом или с юношескими командами.
Карло Анчелотти — главный тренер мадридского «Реала».
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