«Ростеху» требуются новые лекарства

«Нацимбио» претендует на производителя димедрола

«Дочка» «Ростеха» компания «Нацимбио» может получить контроль над фармацевтическим концерном «Мосхимфармпрепараты», владеющим недвижимостью в центре Москвы. Инициативу госкорпорации обсуждают в правительстве

Фото: Максим Стулов / Ведомости / Fotoimedia

Одно из крупнейших российских государственных фармацевтических предприятий «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» может войти в состав Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио», дочка «Ростеха»).

Соответствующая инициатива «Ростеха» обсуждается в правительстве, рассказали РБК два источника на фармацевтическом рынке и подтвердили в пресс-службе «Нацимбио».

В правительстве получили соответствующее обращение госкорпорации, уточнила РБК помощник профильного вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина.

Письмо было направлено на рассмотрение в Министерство промышленности и торговли. Пока ведомство не сообщало о своем решении, рассказала Самигуллина. РБК ожидает ответа от Минпромторга.

«Мосхимфармпрепараты» сами обратились к «дочке» «Ростеха» с просьбой войти в состав компании, рассказали РБК в «Нацимбио».

Площадку «Ростех» сможет использовать для производства «широкого ассортимента лекарственных препаратов», а условия сделки станут понятны в случае положительного решения правительства, уточнили в компании. «Вхождение «Мосхимфармпрепаратов» в «Нацимбио» позволит оптимально и быстро модернизировать площадку с учетом производств, которые есть у него в активе, и оптимизировать портфель. Кроме того, они поставляют по госзаказу те препараты, которые мы производим», — заявил РБК гендиректор «Мосхимфармпрепаратов» Евгений Маковский.

В портфеле «Мосхимфармпрепаратов» более 100 различных препаратов, в том числе антибиотики, лекарства от туберкулеза, транквилизаторы, витамины, обезболивающие и т.д. Среди наиболее известных препаратов дротаверин форте, димедрол, парацетамол, глицин-МХФП и др.

Старейшее российское фармацевтическое предприятие основано в 1882 году. В 2016 году продажи «Мосхимфармпрепаратов» составили около 850 млн руб. (в оптовых ценах с НДС), увеличившись по сравнению с 2015 годом на 28%, зафиксировали в аналитическом агентстве RNC Pharma. По данным «СПАРК-Интерфакса», предприятие убыточно — 203,7 млн руб. убытка в 2016 году и 340,1 млн руб. убытка в 2015 году.

«Ростех» создал «Нацимбио» в 2013 году. В 2014 году компания стала единственным поставщиком препаратов от туберкулеза для Федеральной службы исполнения наказаний, в 2015 году — российских вакцин, а в 2016 году — препаратов крови для госзаказчиков. ​Последние два года компания ведет переговоры о статусе единственного поставщика препаратов для ВИЧ, рассказали РБК источники в министерстве и в «Нацимбио». В состав холдинга входят два предприятия по производству вакцин — «Микроген» и «Форт», а также завод «Синтез» в Кургане.

В августе «Ростех» сообщил, что в состав акционеров «Нацимбио» войдет фармацевтическая компания «Марафон Групп» (принадлежит бизнесмену Александру Винокурову). Стороны планируют закрыть сделку до конца года. В состав «Марафон Групп» помимо «Форта» и «Синтеза», которыми компании совместно владели еще до слияния, входит дистрибьютор лекарств «СИА Интернейшнл».

Фармацевтический бизнес «Мосхимфармпрепаратов» стоит от 2,5 млрд до 3 млрд руб., оценивает директор​​ по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он обращает внимание, что производственные мощности компании находятся в центре Москвы — в районе Таганки и «Площади Ильича». «Стоимость земли и возможность ее реновации с последующим строительством торгово-развлекательного центра или жилья — отдельная история, которая к фармрынку отношения не имеет», — заметил эксперт.

Если речь идет об объединении фармацевтических активов и их последующей модернизации, присоединение «Мосхимфармпрепаратов» к «Нацимбио» — это логичное завершение консолидации отрасли, которая началась примерно 15 лет назад, заметил Беспалов.

«В 2002 году, когда только формировался холдинг «Микроген», уже тогда в правительстве обсуждалась принципиальная возможность создания госпредприятия из разрозненных активов, которые по тем или иным причинам не были приватизированы», — напомнил Беспалов. По его мнению, производственный портфель «Мосхимфармпрепаратов» сможет дополнить линейку «Нацимбио». «Производитель активно работает с ампулированной продукцией и аэрозолями — данные формы в продуктовом портфеле того же «Синтеза» представлены скромнее. Плюс за счет географии «Мосхимфармпрепаратов» можно оптимизировать логистику», — резюмировал директор​​ по развитию RNC Pharma.