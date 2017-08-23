СИЗО в летнюю ночь

Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве

Худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве. Преследование режиссера говорит о росте влияния силовиков и помешает президентской кампании, считают эксперты

Кирилл Серебренников (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

За что задержали

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в мошенничестве режиссеру, художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Обвинение основывается на показаниях бывших коллег Серебренникова — двух бухгалтеров «Седьмой студии», рассказавших следствию о механизмах вывода денег, которые якобы применяло руководство компании. Задержание режиссера создает негативный фон для президентской предвыборной кампании, считают опрошенные РБК политологи. По их мнению, преследование Серебренникова говорит о возрастающем влиянии в государственной системе силовых структур, которые подчас не удерживает от резких движений даже президентская характеристика «дураки».

О задержании режиссера Следственный комитет официально сообщил утром во вторник, 22 августа. «По подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа», задержан художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников. Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере (максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. — РБК)», — говорилось в заявлении СКР. На момент задержания режиссер находился в гостинице в Санкт-Петербурге, где снимал фильм, уточнял его адвокат Дмитрий Харитонов. ​

К вечеру Серебренникову предъявили конкретное обвинение: «По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию и финансирование которого в 2011–2014 годах Министерством культуры России было выделено более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренниковым было создано АНО «Седьмая студия», — уточнил СКР. К ее работе режиссер привлек людей, которых ранее арестовали по тому же уголовному делу — Юрия Итина, Алексея Малобродского, Нину Масляеву, а также Екатерину Воронову, имя которой ранее в связи с делом не упоминалось (однако в «СПАРК-Интерфаксе» почтовый адрес ekaterina.voronova@gmail.com указан как контакт «Седьмой студии»).

Сообщники предоставляли Минкультуры «планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости», составляли ложные отчеты, а также фиктивные договоры на работы, которые в действительности не проводились, считают в СКР. Бюджетные компенсации этих работ фигуранты дела выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали, а затем Серебренников распределял их между участниками схемы, убеждены следователи.

Давнее дело

О деле по факту хищения госсубсидии против руководства «Седьмой студии» впервые стало известно 23 мая, когда СКР и ФСБ провели масштабные обыски в «Гоголь-центре», дома у Серебренникова, у бывшего директора департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум и еще по более чем десяти адресам. В действительности дело расследовалось еще с 2015 года, рассказывала официальный представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова. Издание Meduza связывало возбуждение дела против «Седьмой студии» с прокурорскими проверками, инициированными в 2015 году фондом «Искусство без границ», боровшимся с использованием в театральных постановках «сцен нецензурной брани, пропаганды аморального поведения, порнографии».

Еще за три месяца до обысков, в феврале 2017 года, некоторых сотрудников «Седьмой студии» вызывали на допросы в столичный СКР, однако тогда ситуацию решено было не предавать огласке, сказал собеседник РБК, близкий к компании, и подтвердил один из адвокатов, знакомых с материалами дела.

Следствие указывало, что речь шла о субсидии в 200 млн руб. на поддержку современного искусства, выделенной «Седьмой студии». Компания была создана в 2011 году специально для реализации проекта «Платформа», который предполагал «осуществление комплекса акций на стыке четырех направлений современного искусства — театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт), а также формирование постоянно действующей площадки для творчества молодых творческих деятелей, просветительские проекты в области современного искусства». Серебренников обсуждал проект с президентом Дмитрием Медведевым, а субсидию «Седьмая студия» получила согласно распоряжению Владимира Путина — тогда премьер-министра.

После обысков Серебренников остался в статусе свидетеля, а фигурантами дела стали два человека — бывшие гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева. По версии следствия, они изготовили фальшивую отчетность о работах на 1,2 млн руб., которые в действительности не проводились. После задержания Масляева рассказала, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок.

Юрий Итин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Фамилия Серебренникова возникла в материалах дела еще на этой стадии. Так, Масляева рассказала следствию, что в «Седьмой студии» была фиктивно трудоустроена ее дочь: «У нее имелась зарплатная карточка, на которую также зачислялись денежные средства. Они передавались руководству АНО «Седьмая студия» — Итину, Серебренникову и т.д.», — говорил на заседании суда по аресту Масляевой следователь Игорь Федутинов. Кроме того, причастность бухгалтера к преступлению доказывалась «показаниями ряда свидетелей», в числе которых Федутинов также называл Итина и Серебренникова.

Спустя месяц после обысков СКР задержал еще одного обвиняемого — бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Ему вменили хищение 2,3 млн руб., предназначенных на постановку в рамках «Платформы» спектакля «Сон в летнюю ночь». В действительности спектакль не был поставлен, полагало следствие. Защита Малобродского возражала: постановка есть в репертуаре театра; она номинирована на театральные премии, в интернете есть видеозаписи, а пресса публиковала на нее рецензии. Серебренников просил зрителей спектакля публиковать свои свидетельства о нем в соцсетях — по его мнению, это могло помочь защите Малобродского.

Показания бухгалтеров

В конце июня дело было передано для расследования в центральный аппарат СКР. В этот период следствие начало активно опрашивать сотрудников Минкультуры, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом дела (один из них предположил, что представители ведомства вызывались как потерпевшая сторона). Например, был допрошен действующий глава департамента господдержки Минкультуры Андрей Малышев, который после обысков в «Гоголь-центре» официально комментировал их от имени ведомства (в частности, уточнял, что объем госфинансирования проекта «Платформа» составлял 216,5 млн руб.). Сам Малышев не стал отвечать на вопросы РБК.

Нина Масляева (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС )

25 июля СКР предъявил фигурантам дела новое расширенное обвинение: в нем изменился объем ущерба (теперь обвиняемым вменяют мошенничество на 68 млн руб.), а механизм хищения и роль каждого фигуранта не конкретизируются, рассказывала на одном из заседаний по мере пресечения фигурантам дела адвокат Малобродского Ксения Карпинская.

Новое обвинение основывалось на показаниях Масляевой, которая еще в июне заключила досудебное соглашение со следствием. Бухгалтер рассказала, что Итин, Серебренников и Малобродский «создали АНО «Седьмая студия» для реализации преступного умысла», а сама Масляева помогала им обналичивать субсидию. В деле также появились показания второго бухгалтера «Седьмой студии» Татьяны Жириковой, которая проходит по делу свидетелем и также заявила о виновности Серебренникова. Показания обеих женщин зачитала 9 августа судья Мосгорсуда Светлана Александрова, которая рассматривала жалобу на продление ареста фигурантам дела.

В то же время дочери Масляевой Марина и Ольга пожаловались на давление и слежку со стороны неизвестных, которые могут быть связаны с бывшими руководителями «Седьмой студии». Так, вскоре после ареста бухгалтера около подъезда дома, где она жила с семьей, стали постоянно дежурить двое мужчин; они же «на систематической основе» преследуют Масляевых, когда они перемещаются по городу, утверждали девушки. Однажды перед свиданием с матерью в московском СИЗО-6 они обнаружили, что их автомобиль не заводится, и сочли это попыткой запугивания со стороны неизвестных. Также Масляевым-младшим, по их словам, поступали «странные звонки» и сообщения в соцсетях — люди, которые представлялись бывшими коллегами их матери, настаивали на встрече. Все эти действия они назвали попыткой повлиять на показания Масляевой.

Алексей Малобродский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС )

Ослабление контроля

После обысков в «Гоголь-центре» в защиту Серебренникова и его коллег высказались множество видных деятелей культуры. Актриса Чулпан Хаматова зачитала в день обысков коллективное обращение театральных деятелей в поддержку режиссера, а актер Сергей Безруков задал Путину вопрос о Серебренникове во время прямой линии 15 июня. Актер Евгений Миронов и гендиректор Большого театра Владимир Урин передали президенту письма в защиту Серебренникова. В его защиту выступала и Гильдия театральных режиссеров.

Президент, по данным спецкора газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, отреагировал на информацию об обысках по делу «Седьмой студии» фразой «да дураки». «Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой. Это просто нелепо», — заявил позднее сам Путин, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии. При этом он подчеркнул, что вопрос о финансовых нарушениях в деле «Гоголь-центра» может решить только суд: «Просто ему давали государственные деньги. Но если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно, в соответствии с законом. Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Всё, больше здесь ничего нет».

Руководство СКР изначально добивалось ареста режиссера, однако не получило на него санкции руководства страны, утверждали в июне источники телеканала «Дождь», близкие к правительству и самому режиссеру. Это произошло после того, как за режиссера вступились высокопоставленные чиновники и политики, заявили собеседники телеканала.

Арест Серебренникова после того, как Путин выразил недовольство действиями силовиков, говорит об уменьшении влияния президента в государственной системе и о росте влияния силовых структур, полагает президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. «Контроль аппарата тотален настолько, что он может избрать [президентом] кого угодно. И Владимир Путин нужен ему не в качестве активного лица, которое может управлять положением, а в качестве фронтмена. Вторжение силовых структур [во власть] — это опасно, но уже неизбежно. Поскольку президент, который замкнул на себе контроль этих структур, не справляется с этим контролем», — сказал эксперт в беседе с РБК.

По его мнению, усиление влияния силовых структур может говорить о том, что президентская избирательная кампания «пройдет под аккомпанемент выборочных арестов». «Аресты, обыски и возбуждение громких дел — единственный способ для них заявить свое право на первенство: «ты более успешен, если твои дела и аресты более громкие», — пояснил политолог.

Потеря лояльности

Выборы президента страны должны состояться в марте следующего года. Задержание Серебренникова создает «не лучший фон для президентской кампании», заявил РБК политолог Константин Калачев. «Речь тут не только о Серебренникове. Это дело еще раз подчеркивает, что роль силовых структур у нас значительно выросла, и никто не застрахован», — сказал он.​ По его мнению, деятели культуры могут воспринять это дело как «акцию устрашения». «То есть им таким образом приказывают набрать в рот воды. Хотя на самом деле для президентской кампании было бы лучше, если бы деятели культуры искренне и от всего сердца рекламировали основного кандидата и высказывались бы в его поддержку не из страха», — отметил политолог.

По мнению Калачева, если бы после задержания Серебренникова произошло бы задержание другого деятеля культуры, тоже работающего с бюджетными деньгами, но исповедующего охранительную идеологию, «то тогда можно было бы говорить о балансе». «Но пока почему-то под каток попадают в основном люди либерального толка», — добавил он.

Задержание Серебренникова чревато для Путина ударом по избирательной кампании, согласился президент Центра политических технологий Игорь Бунин. «Режиссеры и актеры, которые защищают Серебренникова, вполне лояльны власти. И этим людям не понравится то, что произошло. В какой-то степени это удар по избирательной кампании президента. Поскольку эти люди достаточно известные, они могут оказать влияние на общественное мнение», — сказал Бунин.