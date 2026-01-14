Трамп раскритиковал главу ФРС и пообещал его скорую отставку

Американский президент Дональд Трамп назвал руководителя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет роль Центробанка) Джерома Пауэлла «кретином» и пообещал, что скоро тот лишится своей должности. Глава государства сделал такое заявление в ходе выступления в Экономическом клубе Детройта, трансляция опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

Он заявил, что смог самостоятельно понизить ставки по ипотечному кредиту и отметил, что добиться этого было бы проще с помощью ФРС.

«Но этого кретина скоро не будет», — сказал он. Трамп прямо не упомянул, что имеет в виду Пауэлла, однако глава государства и ранее неоднократно нецензурно выражался в его адрес.

Он называл главу ФРС называл «идиотом» и «упрямым ослом», а также критиковал его за отказ значительно снизить ключевую ставку — с декабря 2024 года по сентябрь 2025-го она сохранялась на уровне 4,5%, к декабрю ее постепенно снизили до 3,75%.

Несколько дней назад против Пауэлла начали уголовное расследование в связи с его свидетельскими показаниями в конгрессе по поводу реконструкции штаб-квартиры регулятора стоимостью $2,5 млрд. Сам Пауэлл уверен, что поводом для возбуждения дела стала денежно-кредитная политика регулятора, основанная «не на предпочтениях президента».

Действующие и бывшие руководители ФРС, включая Джанет Йеллен, Бена Бернанке и Алана Гринспена, также осудили действия Минюста, назвав их попыткой подорвать независимость регулятора.

Срок службы Пауэлла на его посту истекает в мае 2026 года, при этом в состав совета директоров регулятора он будет входить до января 2028 года.