Бастрыкин сообщил, сколько жителей Донбасса погибло с 2014 года

С 2014 года свыше 7,1 тыс. жителей Донбасса погибли в результате действий украинской армии, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастыркин. По его словам, еще 21 тыс. человек получили ранения.

Также Следственный комитет установил, что ущерб для гражданской инфраструктуры в Донбассе и тыловых российских регионах от действий ВСУ превышает 706 млрд руб.

Российские суды вынесли обвинительные приговоры более 1 тыс. украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса, добавил Бастрыкин.

В конце 2021 году заместитель управляющего делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Роман Савченко сообщил, что в 2021 году военные действия стали причиной гибели 76 человек, а с 2014 года в регионе погибли более 5 тыс. человек.

В конце 2025 года омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что с февраля 2022 года, за практически четыре года военных действий, на территории республики погибли 5 тыс. 467 человек.

Начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников в июне 2022 года сообщил, что с 2014 года только в регионе умерли 8,6 тыс., из них не менее 3,5 тыс. погибли после начала военной операции в феврале 2022 года.