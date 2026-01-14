В Кривом Роге сообщили о повреждениях объекта инфраструктуры
В Кривом Роге Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
Ранее издание «Суспiльне» писало, что в городе слышны взрывы.
«Пострадавших нет. Последствия будем восстанавливать», — заключил Викул. Он не уточнил, какой именно объект инфраструктуры был поврежден.
Также «Суспiльне» сообщило о взрывах в девяти районах Запорожья. Они прогремели на фоне воздушной тревоги.
Ранее, накануне днем, глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров в своем телеграм-канале сообщил, что в результате прогремевших в регионе взрывов без света остались более 30 тыс. абонентов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
