 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Трамп: цель действий США в Иране — это победа
Сюжет
Протесты в Иране
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew - Pool via CNP - Consolidated News Photos - Global Look Press)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конечная цель его действий в Иране — это «победа», но не уточнил, что он имеет в виду.

«Конечная цель — победа. Я люблю побеждать», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.

Когда журналист спросил его, что означает «победа», глава Белого дома перечислил военные операции, проведенные им в течение первого и второго сроков, в том числе недавний захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По его словам, из ситуации в Иране «ничего хорошего не выйдет». Республиканец пригрозил «принять очень жесткие меры», если иранские власти начнут вешать антиправительственных протестующих на этой неделе.

«Мы предпримем очень решительные действия. Если они это сделают, мы предпримем очень решительные действия», — сказал он.

The Guardian сообщила о подготовке Ирана к отключению от глобальной Сети
Политика

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
The Guardian сообщила о подготовке Ирана к отключению от глобальной Сети
Политика
Трамп призвал иранцев «сделать Иран великим»
Политика
WSJ узнала о плане трех стран убедить США не наносить удары по Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
WSJ узнала, какие меры Трамп рассматривает в отношении Ирана Политика, 02:28
Живущего в России нигерийца обвинили в протестах на родине Политика, 02:16
В Кривом Роге сообщили о повреждениях объекта инфраструктуры Политика, 01:44
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В США предложили запретить президентам называть здания в свою честь Политика, 00:55
«Обозреватель» узнал об обысках у главы фракции «Слуга народа» Арахамии Политика, 00:46
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
The Guardian сообщила о подготовке Ирана к отключению от глобальной Сети Политика, 00:36
«Астра» начала переговоры о покупке «МоегоОфиса» у структуры КасперскогоПодписка на РБК, 00:00
Украинские силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко Политика, 13 янв, 23:57
СК завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова Политика, 13 янв, 23:49
За три часа ПВО перехватила над Россией девять дронов Политика, 13 янв, 23:28
Трамп призвал иранцев «сделать Иран великим» Политика, 13 янв, 23:28
Что известно о гибели младенцев в Кузбассе и какие будут последствия Общество, 13 янв, 23:19