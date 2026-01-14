Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew - Pool via CNP - Consolidated News Photos - Global Look Press)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конечная цель его действий в Иране — это «победа», но не уточнил, что он имеет в виду.



«Конечная цель — победа. Я люблю побеждать», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.

Когда журналист спросил его, что означает «победа», глава Белого дома перечислил военные операции, проведенные им в течение первого и второго сроков, в том числе недавний захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По его словам, из ситуации в Иране «ничего хорошего не выйдет». Республиканец пригрозил «принять очень жесткие меры», если иранские власти начнут вешать антиправительственных протестующих на этой неделе.

«Мы предпримем очень решительные действия. Если они это сделают, мы предпримем очень решительные действия», — сказал он.

Материал дополняется