В Грозном приостановили полеты
Аэропорт Грозного приостановил прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он добавил, что меры введены из соображений безопасности.
Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.
Накануне воздушные рейсы приостановили в Волгограде, Геленджике и дважды в Краснодаре. На момент подготовки материала все три аэропорта работают в штатном режиме.
