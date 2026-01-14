 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Грозном приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Грозного приостановил прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что меры введены из соображений безопасности.

Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Накануне воздушные рейсы приостановили в Волгограде, Геленджике и дважды в Краснодаре. На момент подготовки материала все три аэропорта работают в штатном режиме.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Александра Озерова
Грозный аэропорты беспилотники Росавиация
Материалы по теме
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Политика
В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты
Общество
Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Бастрыкин сообщил, сколько жителей Донбасса погибло с 2014 года Политика, 05:30
В Грозном приостановили полеты Политика, 05:26
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения США за деньги Европы Политика, 05:10
В Бурятии подросток погиб в ДТП с пьяным водителем без прав Общество, 04:41
Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск Общество, 04:31
Reuters узнал о заявке США на ордера для захвата десятков нефтетанкеров Политика, 04:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп раскритиковал главу ФРС и пообещал его скорую отставку Политика, 04:00
В Ростове-на-Дону из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках Политика, 03:45
Иран призвал Совбез ООН осудить призывы Трампа к насилию Политика, 03:20
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой» Политика, 02:41
WSJ узнала, какие меры Трамп рассматривает в отношении Ирана Политика, 02:28
Живущего в России нигерийца обвинили в протестах на родине Политика, 02:16
В Кривом Роге сообщили о повреждениях объекта инфраструктуры Политика, 01:44