Живущего в России нигерийца обвинили в протестах на родине

Губернатор нигерийского штата Эдо Мандей Окпебхоло обвинил неназванного нигерийца, проживающего в России, в организации «бунта» под видом протеста в районе города Экпома на юге страны, пишет Vanguard News.

По его словам, протест против волны похищений в Экпоме был организован из-за рубежа.

Ранее жители и студенты Университета Амброуз Алли (AAU) вышли на улицы, но силовики вмешались, арестовав десятки человек, которых суд отправил в СИЗО. Окпебхоло подчеркнул, что это не мирный протест, а «координированные беспорядки» с финансированием из-за границы.

Материал дополняется