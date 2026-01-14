 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Живущего в России нигерийца обвинили в протестах на родине

Губернатор нигерийского штата Эдо Мандей Окпебхоло обвинил неназванного нигерийца, проживающего в России, в организации «бунта» под видом протеста в районе города Экпома на юге страны, пишет Vanguard News.

По его словам, протест против волны похищений в Экпоме был организован из-за рубежа.

Ранее жители и студенты Университета Амброуз Алли (AAU) вышли на улицы, но силовики вмешались, арестовав десятки человек, которых суд отправил в СИЗО. Окпебхоло подчеркнул, что это не мирный протест, а «координированные беспорядки» с финансированием из-за границы.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Нигерия протесты обвинения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
WSJ узнала, какие меры Трамп рассматривает в отношении Ирана Политика, 02:28
Живущего в России нигерийца обвинили в протестах на родине Политика, 02:16
В Кривом Роге сообщили о повреждениях объекта инфраструктуры Политика, 01:44
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В США предложили запретить президентам называть здания в свою честь Политика, 00:55
«Обозреватель» узнал об обысках у главы фракции «Слуга народа» Арахамии Политика, 00:46
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
The Guardian сообщила о подготовке Ирана к отключению от глобальной Сети Политика, 00:36
«Астра» начала переговоры о покупке «МоегоОфиса» у структуры КасперскогоПодписка на РБК, 00:00
Украинские силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко Политика, 13 янв, 23:57
СК завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова Политика, 13 янв, 23:49
За три часа ПВО перехватила над Россией девять дронов Политика, 13 янв, 23:28
Трамп призвал иранцев «сделать Иран великим» Политика, 13 янв, 23:28
Что известно о гибели младенцев в Кузбассе и какие будут последствия Общество, 13 янв, 23:19