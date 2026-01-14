Живущего в России нигерийца обвинили в протестах на родине
Губернатор нигерийского штата Эдо Мандей Окпебхоло обвинил неназванного нигерийца, проживающего в России, в организации «бунта» под видом протеста в районе города Экпома на юге страны, пишет Vanguard News.
По его словам, протест против волны похищений в Экпоме был организован из-за рубежа.
Ранее жители и студенты Университета Амброуз Алли (AAU) вышли на улицы, но силовики вмешались, арестовав десятки человек, которых суд отправил в СИЗО. Окпебхоло подчеркнул, что это не мирный протест, а «координированные беспорядки» с финансированием из-за границы.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы