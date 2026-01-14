Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения США за деньги Европы

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о проблемах с закупками американского вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) за деньги ЕС.

«Важно, чтобы было реально и своевременно выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно», — заявил он в вечернем обращении, опубликованном в телеграм-канале украинского лидера.

Летом 2025 года США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия — Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование через взносы европейских союзников и Канады. Предполагается, что та регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.