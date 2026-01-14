 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения США за деньги Европы

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о проблемах с закупками американского вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) за деньги ЕС.

«Важно, чтобы было реально и своевременно выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно», — заявил он в вечернем обращении, опубликованном в телеграм-канале украинского лидера.

Летом 2025 года США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия — Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование через взносы европейских союзников и Канады. Предполагается, что та регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 3 месяца
Политика
Фото:Reuters

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Европа США Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский внес в Раду предложение назначить Федорова министром обороны
Политика
Зеленский назначил нового замглавы СБУ и сменил руководство двух областей
Политика
Трамп назвал единственное, что есть у Зеленского «вместо карт»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Бастрыкин сообщил, сколько жителей Донбасса погибло с 2014 года Политика, 05:30
В Грозном приостановили полеты Политика, 05:26
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения США за деньги Европы Политика, 05:10
В Бурятии подросток погиб в ДТП с пьяным водителем без прав Общество, 04:41
Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск Общество, 04:31
Reuters узнал о заявке США на ордера для захвата десятков нефтетанкеров Политика, 04:20
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Трамп раскритиковал главу ФРС и пообещал его скорую отставку Политика, 04:00
В Ростове-на-Дону из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках Политика, 03:45
Иран призвал Совбез ООН осудить призывы Трампа к насилию Политика, 03:20
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой» Политика, 02:41
WSJ узнала, какие меры Трамп рассматривает в отношении Ирана Политика, 02:28
Живущего в России нигерийца обвинили в протестах на родине Политика, 02:16
В Кривом Роге сообщили о повреждениях объекта инфраструктуры Политика, 01:44